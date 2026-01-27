Rui Hachimura pas préoccupé par son statut

Avec son 7-0 à lui seul et ses deux paniers primés dans le « money time » à Dallas, Rui Hachimura a été déterminant dans la victoire des Lakers face aux Mavericks. Ses 17 points étant sa meilleure marque depuis début décembre 2025. Il était alors titulaire.

Puis, à la fin de ce mois, il s’est blessé au mollet a manqué deux semaines de compétition, avant de revenir mi-janvier, en sortant du banc et avec un temps de jeu limité, devenu de plus en plus important au fil des jours. Mais avec le futur retour d’Austin Reaves, JJ Redick va-t-il relancer le Japonais dans son cinq majeur ?

« Beaucoup pensent aux statistiques et au reste, mais moi, je pense aux victoires. C’est ça qui permet à chacun d’être bien payé », répond l’ancien de Washington. « Et quand je suis remplaçant, j’ai plus de ballons. Je m’en fiche. Le plus important pour moi, c’est surtout qui joue beaucoup et qui termine les rencontres. »

Le coach des Lakers n’a encore pris aucune décision sur la composition de son cinq majeur dans les semaines à venir. Ce qui ne semble pas inquiéter l’ailier fort qui, outre le fait qu’il n’a pas vraiment son mot à dire, estime avoir enfin trouvé sa place à Los Angeles.

« C’est ma quatrième année ici et lors des trois premières, je ne savais pas quoi faire. Si je ne touchais pas le ballon pendant un quart-temps, alors le match était terminé pour moi. Je ne pouvais rien faire. Maintenant, je suis habitué », analyse-t-il. « C’est davantage mental. Avant, je pensais à mes possessions, mes shoots. Maintenant, je me demande ce que je peux faire pour aider : le rebond, bloquer au rebond, défendre en aide. Ces petites choses vont m’aider à rester dans la rencontre. Ainsi, quand je touche le ballon, je suis toujours dans le rythme. »

Il conclut en répétant qu’il « adore » son rôle aux Lakers. « Ce que j’aime faire, je le fais ici. Je dois simplement faire ce qui est nécessaire pour faire gagner l’équipe. » Que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant donc.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 35 30:27 51.1 43.9 75.6 0.7 2.8 3.6 0.9 1.7 0.6 0.7 0.3 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.