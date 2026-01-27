Rui Hachimura pas préoccupé par son statut

Avec son 7-0 à lui seul et ses deux paniers primés dans le « money time » à Dallas, Rui Hachimura a été déterminant dans la victoire des Lakers face aux Mavericks. Ses 17 points étant sa meilleure marque depuis début décembre 2025. Il était alors titulaire.
Puis, à la fin de ce mois, il s’est blessé au mollet a manqué deux semaines de compétition, avant de revenir mi-janvier, en sortant du banc et avec un temps de jeu limité, devenu de plus en plus important au fil des jours. Mais avec le futur retour d’Austin Reaves, JJ Redick va-t-il relancer le Japonais dans son cinq majeur ?
« Beaucoup pensent aux statistiques et au reste, mais moi, je pense aux victoires. C’est ça qui permet à chacun d’être bien payé », répond l’ancien de Washington. « Et quand je suis remplaçant, j’ai plus de ballons. Je m’en fiche. Le plus important pour moi, c’est surtout qui joue beaucoup et qui termine les rencontres. »
Le coach des Lakers n’a encore pris aucune décision sur la composition de son cinq majeur dans les semaines à venir. Ce qui ne semble pas inquiéter l’ailier fort qui, outre le fait qu’il n’a pas vraiment son mot à dire, estime avoir enfin trouvé sa place à Los Angeles.
« C’est ma quatrième année ici et lors des trois premières, je ne savais pas quoi faire. Si je ne touchais pas le ballon pendant un quart-temps, alors le match était terminé pour moi. Je ne pouvais rien faire. Maintenant, je suis habitué », analyse-t-il. « C’est davantage mental. Avant, je pensais à mes possessions, mes shoots. Maintenant, je me demande ce que je peux faire pour aider : le rebond, bloquer au rebond, défendre en aide. Ces petites choses vont m’aider à rester dans la rencontre. Ainsi, quand je touche le ballon, je suis toujours dans le rythme. »
Il conclut en répétant qu’il « adore » son rôle aux Lakers. « Ce que j’aime faire, je le fais ici. Je dois simplement faire ce qui est nécessaire pour faire gagner l’équipe. » Que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant donc.
|Rui Hachimura
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|WAS
|48
|30:05
|46.6
|28.7
|82.9
|1.6
|4.5
|6.1
|1.8
|2.2
|0.8
|1.1
|0.2
|13.5
|2020-21
|WAS
|57
|31:32
|47.8
|32.8
|77.0
|0.9
|4.6
|5.5
|1.4
|2.1
|0.8
|1.2
|0.1
|13.8
|2021-22
|WAS
|42
|22:27
|49.1
|44.7
|69.7
|0.6
|3.2
|3.8
|1.1
|1.3
|0.5
|0.8
|0.2
|11.3
|2022-23
|LAL
|33
|22:22
|48.5
|29.6
|72.1
|1.0
|3.7
|4.7
|0.7
|1.0
|0.2
|0.5
|0.4
|9.6
|2022-23
|WAS
|30
|24:16
|48.8
|33.7
|75.9
|0.6
|3.6
|4.3
|1.2
|1.3
|0.4
|1.2
|0.4
|13.0
|2023-24
|LAL
|68
|26:51
|53.7
|42.2
|73.9
|0.9
|3.5
|4.3
|1.2
|1.5
|0.6
|0.7
|0.4
|13.6
|2024-25
|LAL
|59
|31:41
|50.9
|41.3
|77.0
|1.3
|3.7
|5.0
|1.4
|1.8
|0.8
|0.8
|0.4
|13.1
|2025-26
|LAL
|35
|30:27
|51.1
|43.9
|75.6
|0.7
|2.8
|3.6
|0.9
|1.7
|0.6
|0.7
|0.3
|12.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.