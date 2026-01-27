La Nike Book 2 Spiridon passe à l’action

La collection signature de Devin Booker avec Nike permet à l’arrière des Suns d’adresser de jolis clins d’œil à d’anciens modèles emblématiques. Ce fut le cas avec la Nike Book 1, notamment inspirée de la Air Force 1, et ce le sera encore avec la Nike Book 2, qui s’apprête à revêtir le mythique coloris « Spiridon » de la Nike Air Zoom du même nom, sortie en 1997.

On retrouve ainsi cette tige mêlée de gris, blanc et noir. Les trois « Swoosh » ressortent en rouge, sur la languette, l’empeigne et l’avant du pied. La mention « Chapter Two » à la verticale sur le talon apparaît également en rouge sur fond gris. L’ensemble repose sur une semelle blanche et noir, composée au niveau intermédiaire d’une mousse du nouveau Cushlon développé par Nike, assortie d’une unité Air Zoom sur toute la longueur. Petit plus, la paire brille dans l’obscurité !

La Nike Book 2 « Spiridon » sera le deuxième coloris disponible en France. Sa sortie est prévue pour le 6 février sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros. En espérant que Devin Booker soit remis de son entorse à la cheville d’ici là…