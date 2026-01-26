Programme du soir | Deux matchs en « prime time » européen à cause de la tempête de froid

À 21h00, les Hornets reçoivent de leur côté les Sixers alors que les Cavaliers font face au Magic (01h00, beIN Sports 1) tandis que les Blazers sont à Boston et les Lakers à Chicago (02h00).

À la même heure, les Rockets défient les Grizzlies alors que la soirée se termine à Minneapolis, où les Wolves affrontent de nouveau les Warriors (03h30, beIN Sports 1).

Programme complet

19h30 | Atlanta – Indiana

21h00 | Charlotte – Philadelphie

01h00 | Cleveland – Orlando (beIN Sports 1)

02h00 | Boston – Portland

02h00 | Chicago – LA Lakers

02h00 | Houston – Memphis

03h30 | Minnesota – Golden State (beIN Sports 1)