Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Deux matchs en « prime time » européen à cause de la tempête de froid

Publié le 26/01/2026 à 19:12 Twitter Facebook

La NBA a décidé d’avancer deux matchs alors que la tempête de froid balaye actuellement les Etats-Unis. À 19h30, heure française, les Hawks reçoivent ainsi les Pacers.

À 21h00, les Hornets reçoivent de leur côté les Sixers alors que les Cavaliers font face au Magic (01h00, beIN Sports 1) tandis que les Blazers sont à Boston et les Lakers à Chicago (02h00).

À la même heure, les Rockets défient les Grizzlies alors que la soirée se termine à Minneapolis, où les Wolves affrontent de nouveau les Warriors (03h30, beIN Sports 1).

Programme complet

19h30 | Atlanta – Indiana
21h00 | Charlotte – Philadelphie
01h00 | Cleveland – Orlando (beIN Sports 1)
02h00 | Boston – Portland
02h00 | Chicago – LA Lakers
02h00 | Houston – Memphis
03h30 | Minnesota – Golden State (beIN Sports 1)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes