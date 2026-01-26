Isaiah Stewart, digne héritier de Ben Wallace ?

Cade Cunningham a une formule simple pour évoquer l’importance d’Isaiah Stewart à Detroit. « C’est un luxe d’avoir quelqu’un comme ça dans son équipe. Il est la pierre angulaire de notre défense, l’a toujours été. C’est un luxe de l’avoir », insiste le leader des Pistons.

Il faut dire que, désormais remplaçant, l’intérieur réalise néanmoins une de ses meilleures saisons en carrière, avec 10.2 points, 5.7 rebonds et 2 contres de moyenne en 24 minutes. Au point d’être distingué à l’issue de la saison ?

« Il est le meilleur défenseur de la ligue », estime Cade Cunningham. « J’aimerais qu’il soit Défenseur de l’année parce qu’il le mérite. Je vois les meilleurs défenseurs de la ligue et j’ai de la chance de ne pas l’affronter soir après soir. Il est différent. Il peut défendre sur un meneur de jeu ou un musculeux intérieur. Il peut tout faire et il va venir chercher tout le monde près du cercle. »

« Je crois fermement être le meilleur défenseur de la ligue »

Remporter le DPOY, Isaiah Stewart ne serait clairement pas contre. « C’est l’objectif. Je crois fermement être le meilleur défenseur de la ligue », confirme le joueur de Detroit. « Je ne contre peut-être pas tous les shoots, mais je détourne des tirs, je comble les lacunes de notre défense. »

La concurrence sera rude avec des Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou Chet Holmgren, mais le défenseur du mois décembre de la conférence Est a des arguments. Il est parmi les meilleurs contreurs de la ligue alors qu’avec ses 2m03, il n’est clairement pas le plus grand.

« C’est comme un combat : il ne faut pas avoir peur de prendre des coups. Donc j’accepte : ce n’est pas grave de se faire dunker dessus. On prend un coup, mais on est encore là, on ne recule pas. Je serai là, je vais répondre au défi à chaque fois. Il s’agit d’avoir du cœur », explique-t-il sur sa philosophie.

« Ils se disent sans doute que je suis un intérieur de petite taille, que je ne vais pas contrer leur tir, que je ne fais que parler »

« Son timing, son instinct sont excellents. Il a le courage d’y aller, alors que beaucoup n’ont pas envie. Si un joueur se fait dunker dessus une fois, ça devient un highlight et il ne refuse de contester des shoots. Stewart est l’opposé de ça », va dans le même sens son coach, JB Bickerstaff. « Si on lui dunke dessus, tout ce qu’il demande, c’est d’avoir une nouvelle chance. Voilà pourquoi il est spécial : il a le courage de se sacrifier pour faire ce qui est bien. »

Sa volonté et son sens du timing, qui peuvent rappeler un autre glorieux ancien des Pistons, un Ben Wallace lui aussi « petit » (2m06) mais qui fut quadruple Défenseur de l’année, lui permettent d’exister à ces altitudes. Et il commence à se faire une petite réputation.

« Ils se disent sans doute que je suis un intérieur de petite taille, que je ne vais pas contrer leur tir, que je ne fais que parler. Ils viennent me défier et ça les attrape par surprise », analyse-t-il. « Je suis assoiffé de contres mais assez malin aussi pour ne pas mordre aux feintes. Parfois, ils ne prennent même pas le shoot. Ma présence près du cercle est tellement importante que certains joueurs ne tirent pas. »

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 39 23:32 53.5 34.7 74.7 1.8 3.8 5.6 1.2 3.0 0.3 1.3 1.9 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.