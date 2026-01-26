Face à la remontée des Clippers, un podcasteur va devoir manger un de ses tweets

Tout commence le 20 décembre. Les Clippers traversent un début de saison chaotique avec seulement 6x victoires pour 21 défaites. Face à ce marasme, Robert Flom, un des animateurs du podcast ClippersPod se fend d’une publication sur X (anciennement Twitter) : « Si les Clippers réalisent un 15-3 à n’importe quel moment de la saison, je m’engage à imprimer et manger ce tweet. »

Sauf que depuis, les Clippers ont changé le cours de leur saison. Au moment de recevoir les Nets, les hommes de Tyronn Lue avaient l’occasion de remporter un 15e succès en 18 matchs et de contraindre Robert Flom à joindre les actes à la parole. Le rendez-vous était pris par les fans des Clippers et notamment par ceux de « The Wall ».

Sur le parquet, les Californiens n’ont fait qu’une bouchée des Nets (126–89) et à la fin de la rencontre, les chants “Eat The Tweet » (mange le tweet) ont commencé à descendre des travées de l’Intuit Dome.

Après cette rencontre renommée le « Paper Bowl » par les fans et journalistes locaux, les joueurs des Clippers ont appris l’enjeu de ce match et se sont tous amusés de la situation.

« Où est-il ? Que quelqu’un lui donne une caméra ! »

« Je n’avais pas entendu parler de ça. Il devrait voir s’il ne peut pas manger autre chose parce que je ne sais pas si c’est bon pour lui », plaisante Kawhi Leonard, auteur de 28 points face aux Nets, signant ainsi son 24e match de suite à plus de vingt points.

« Où est-il ? Que quelqu’un lui donne une caméra ! », s’impatiente Tyronn Lue. « Nous devons voir ça en direct. »

Justement, après cette victoire des Clippers, Robert Flom a publié un second post où il affirme qu’il mangera sa fameuse publication en direct ce lundi. Une diffusion que les joueurs des Clippers ne vont pas manquer.

« Je veux juste voir la vidéo », espère Ivica Zubac. « Que quelqu’un m’envoie un lien. J’espère que ça arrivera. »De son côté, John Collins conseille à Robert Flom d’accompagner son repas d’une banane afin le rendre plus digeste.

Il y a quelques années, un journaliste de Chicago avait mangé tous ses articles qui critiquaient Joakim Noah, en présence du pivot des Bulls. Pour faire passer le tout, il avait lui mis de la sauce…