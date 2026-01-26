Matchs
Tempête hivernale : la NBA reprogramme à vue

La tempête hivernale qui frappe les États-Unis a contraint la NBA à revoir son programme : Grizzlies – Nuggets et Bucks – Mavericks ont été reportés dimanche, sans nouvelle date annoncée.

La vague de froid qui balaie une large partie des États-Unis a bousculé le calendrier NBA. Hier, la ligue a annoncé le report de deux rencontres : Denver – Memphis et Dallas – Milwaukee, sans communiquer de nouvelle date.

À Memphis, la décision est tombée moins de trois heures avant l’entre-deux, en raison des conditions locales : un cocktail de neige et de pluie verglaçante qui a débuté samedi et s’est prolongé dimanche matin. Fait notable : les deux équipes et le corps arbitral étaient déjà sur place au FedExForum, mais les autorités ont recommandé de limiter les déplacements alors que le verglas provoquait routes bloquées et pannes de courant.

À Milwaukee, le problème était que les Mavericks n’ont pas réussi à rejoindre le Wisconsin, leurs vols ayant été retardés par la tempête, entraînant le report du match. Une annonce faite quelques heures avant le coup d’envoi.

Autre conséquence directe, la NBA a aussi avancé deux rencontres ce lundi, les rendant accessibles au public européen : les Hawks et les Pacers s’affronteront à 19h30 (heure française) puis les Hornets et les Sixers à 21h00.

