Une Air Jordan 4 « Flight Club » au pied de la lettre

Avant Internet et la démocratisation de la passion pour les sneakers à travers le monde, Nike avait lancé un programme sous forme de newsletter appelé « Flight Club » afin de proposer du contenu exclusif et quelques articles (tee-shirts, posters, photos dédicacées) à ses abonnés.

Le premier numéro de « Flight Club » avait été lancé dès 1989, soit l’année de la sortie de la mythique Air Jordan 4 . La quatrième Air Jordan est donc de retour pour adresser un clin d’œil à l’histoire de cette saga avec un coloris « Flight Club ».

Celui se présente dans un mariage classique avec une tige en cuir blanc nacré assorti de finitions en noir, sur les œillets, le talon et une partie de la semelle, et rouge, pour faire ressortir le « Jumpman » présent sur la languette et reprendre le logo initial figurant sur la newsletter « Flight Club ». À noter que trois jeux de lacets sont inclus, en noir, jaune et rose.