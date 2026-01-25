Joueur le plus adroit aux lancers-francs, Kawhi Leonard franchit aussi un cap à 3-points

En novembre dernier, alors que les Clippers étaient en plein marasme, Kawhi Leonard a fait une annonce à son coach : il allait prendre… 12 tirs à 3-points par rencontre. « Comment ? », lui a demandé un Tyronn Lue, pas vraiment habitué à ce genre d’objectifs chiffrés venant de sa star.

« Tu vas voir », lui a promis « The Klaw », qui a effectivement augmenté considérablement son volume de tirs à 3-points depuis, dans une moindre mesure par rapport à son annonce. Après deux premiers mois de compétition – seulement 10 matchs – à 5 tentatives par match, il prend 9 fois sa chance derrière la ligne à 7m25 en janvier.

« Je me suis dit que c’était ce dont nous avions besoin : que je prenne plus de tirs à 3-points. Pour encourager les gars à shooter, même si ça ne rentre pas », justifie Kawhi Leonard sur ce virage qui n’a pas vraiment eu l’impact voulu sur le volume de tirs collectif, qui se maintient chaque mois autour de 36 tentatives.

Mais la bonne nouvelle pour les Clippers est que Kawhi Leonard excelle dans l’exercice : 40% cette saison, et même 42.5% en janvier. Shooteur à 3-points sans doute sous-estimé, l’ailier pourrait boucler sa quatrième saison de suite avec au moins 40% de réussite dans ce secteur.

Dans le top 10 de l’histoire !

« C’est facile pour moi parce que je ne me soucie pas des opinions extérieures ou de mon pourcentage. Tout ce qui m’importe, c’est d’évoluer. Je sais ce qu’il faut faire pour devenir un meilleur basketteur sur le terrain, et si ça ne marche pas, tant pis », poursuit le leader offensif des Clippers qui, avec 28.1 points de moyenne, n’a jamais autant marqué en carrière.

« J’ai appris cela étant jeune et j’ai toujours cela en moi », dit le joueur de 34 ans, soutenu par son coach qui aimerait voir les Clippers tenter leur chance entre « 38 et 43 » fois par match. « D’habitude, il se contente de son tir en suspension à mi-distance, où il excelle, mais le fait qu’il provoque des fautes pour aller sur la ligne et qu’il attaque le cercle a été vraiment bénéfique pour nous », apprécie aussi Lue

D’autant que son joueur s’est transformé en véritable machine à sanctionner sur la ligne aux lancers-francs. Depuis le début de saison, il tourne à un exceptionnel 94.2% sur la ligne de réparation, ce qui en fait le n°1 de la discipline. De quoi lui permettre, en l’état, d’être dans le Top 10 des joueurs les plus efficaces de l’histoire aux lancers. Même s’il pourra difficilement atteindre le record détenu par Jose Calderon (98.1% en 2008/09).

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 31 33:31 49.7 40.0 94.2 0.9 5.3 6.2 3.5 1.4 2.2 2.1 0.6 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.