Programme du soir | De prestigieuses affiches et une immense fête

Rendez-vous sur beIN Sports pour débuter la soirée avec un superbe Sixers – Knicks à 21h00 sur Max 4, suivi d’un tendu Wolves – Warriors à 23h30 sur beIN Sports 1.

Le clou de la soirée, c’est le retrait du maillot de Derrick Rose, et ce sera à suivre sur le League Pass avec cette belle opposition entre les Bulls et les Celtics.

Même support pour le retour de Luka Doncic sur le parquet des Mavericks.

Programme complet

18h00 | Charlotte – Washington

21h00 | Philadelphie – New York (beIN Sports Max 4)

23h30 | Minnesota – Golden State (beIN Sports 1)

01h00 | Orlando – Cleveland

02h00 | Chicago – Boston

02h30 | Dallas – LA Lakers

03h30 | Utah – Miami