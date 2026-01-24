Trois ans de prison pour le voleur de maillots du Heat

Ancien agent de sécurité du Heat, Marcos Thomas Perez a été condamné à trois ans de prison fédérale et à verser près de 1,9 million de dollars de dédommagements pour avoir volé des centaines de maillots portés en match et d’autres équipements de grande valeur alors qu’il travaillait pour la franchise.

Employé du Heat de 2016 à 2021, puis de la NBA de 2022 à 2025, cet ancien policier avait plaidé coupable en août 2025 du vol de plus de 400 maillots et d’objets, qu’il avait ensuite vendus sur des plateformes spécialisées.

Sur une période de trois ans, les autorités précisent que Perez a vendu plus de 100 objets volés pour environ 1,9 million de dollars, les expédiant à travers les États, souvent à des prix très inférieurs à leur valeur réelle. Il aurait notamment vendu un maillot porté par LeBron James lors des Finales NBA pour environ 100 000 dollars. Ce même maillot a ensuite été revendu 3,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s.

En avril dernier, les forces de l’ordre ont perquisitionné le domicile de Perez et récupéré près de 300 autres maillots portés en match et objets de collection volés.