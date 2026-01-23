Programme du soir | Les Nuggets vont-ils enfoncer les Bucks ?

Avant ça, les Rockets rendent visite aux Pistons (01h00, Prime Video) alors que les Hawks reçoivent les Suns (01h30) tandis que les Cavaliers font face aux Kings (01h30).

La soirée se termine à Portland, où les Blazers accueillent les Raptors (04h00).

Programme complet

01h00 | Detroit – Houston (Prime Video)

01h30 | Atlanta – Phoenix

01h30 | Brooklyn – Boston

01h30 | Cleveland – Sacramento

02h00 | Memphis – New Orleans

02h00 | Oklahoma City – Indiana

03h30 | Milwaukee – Denver (Prime Video)

04h00 | Portland – Toronto