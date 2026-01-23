Matchs
Programme du soir | Les Nuggets vont-ils enfoncer les Bucks ?

Publié le 23/01/2026 à 20:39

Giannis Antetokounmpo et les Bucks ne sont pas loin de la rupture. Une défaite face à des Nuggets affaiblis (03h30, Prime Video) les éloignerait encore du Top 10 de l’Est…

Avant ça, les Rockets rendent visite aux Pistons (01h00, Prime Video) alors que les Hawks reçoivent les Suns (01h30) tandis que les Cavaliers font face aux Kings (01h30).

La soirée se termine à Portland, où les Blazers accueillent les Raptors (04h00).

Programme complet

01h00 | Detroit – Houston (Prime Video)
01h30 | Atlanta – Phoenix
01h30 | Brooklyn – Boston
01h30 | Cleveland – Sacramento
02h00 | Memphis – New Orleans
02h00 | Oklahoma City – Indiana
03h30 | Milwaukee – Denver (Prime Video)
04h00 | Portland – Toronto

