Programme du soir | Place au derby de Los Angeles

Klay Thompson et les Mavericks reçoivent Stephen Curry et les Warriors (01h30, Prime Video) alors qu’on aura aussi un oeil sur les Rockets qui rendent visite aux Sixers (01h00).

À suivre aussi le duel entre les Wolves et les Bulls (02h00) quand les Spurs sont à Utah (03h00).

Programme complet

01h00 | Orlando – Charlotte

01h00 | Philadelphie – Houston

01h00 | Washington – Denver

01h30 | Dallas – Golden State (Prime Video)

02h00 | Minnesota – Chicago

03h00 | Utah – San Antonio

04h00 | LA Clippers – LA Lakers (Prime Video)

04h00 | Portland – Miami