Programme du soir | Place au derby de Los Angeles

Klay Thompson et les Mavericks reçoivent Stephen Curry et les Warriors (01h30, Prime Video) alors qu’on aura aussi un oeil sur les Rockets qui rendent visite aux Sixers (01h00).
À suivre aussi le duel entre les Wolves et les Bulls (02h00) quand les Spurs sont à Utah (03h00).
Programme complet
01h00 | Orlando – Charlotte
01h00 | Philadelphie – Houston
01h00 | Washington – Denver
01h30 | Dallas – Golden State (Prime Video)
02h00 | Minnesota – Chicago
03h00 | Utah – San Antonio
04h00 | LA Clippers – LA Lakers (Prime Video)
04h00 | Portland – Miami