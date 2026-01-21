Matchs
Programme du soir | Derby sous tension à « Big Apple »

Après quatre défaites consécutives, les Knicks doivent absolument se relancer face à leurs voisins des Nets. Un derby à suivre à partir de 01h30…

En amont, les Hornets reçoivent les Cavaliers (01h00, beIN Sports 1) alors que les Hawks vont aussi tenter de mettre fin à leur série noire face aux Grizzlies.

Quant aux Bucks, ils vont tenter de s’offrir un Thunder affaibli à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Cleveland (beIN Sports 1)
01h30 | Boston – Indiana
01h30 | New York – Brooklyn
02h00 | Memphis – Atlanta
02h00 | New Orleans – Detroit
03h30 | Milwaukee – Oklahoma City (beIN Sports 1)
04h00 | Sacramento – Toronto

