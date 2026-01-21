Programme du soir | Derby sous tension à « Big Apple »

En amont, les Hornets reçoivent les Cavaliers (01h00, beIN Sports 1) alors que les Hawks vont aussi tenter de mettre fin à leur série noire face aux Grizzlies.

Quant aux Bucks, ils vont tenter de s’offrir un Thunder affaibli à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Cleveland (beIN Sports 1)

01h30 | Boston – Indiana

01h30 | New York – Brooklyn

02h00 | Memphis – Atlanta

02h00 | New Orleans – Detroit

03h30 | Milwaukee – Oklahoma City (beIN Sports 1)

04h00 | Sacramento – Toronto