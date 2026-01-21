Sans défense, Doug Christie se passe de Zach LaVine

Alors que depuis quelques rencontres, les Kings avaient réussi à défendre et que cela avait permis de faire une série de quatre succès de suite, face au Heat, les coutures ont cédé. Les Californiens ont mal démarré offensivement mais surtout encaissé 130 points et 21 paniers primés (à 50% de réussite) dans ce revers face aux Floridiens.

« Ils ont mis des tirs, il faut le souligner. On n’a pas bien défendu, moi le premier. On n’a pas rendu la vie difficile à Miami », regrette Nique Clifford. « Ils ont fait ce qu’ils voulaient. C’est l’histoire de ce match. »

Doug Christie a alors bricolé pour trouver une formation capable de stopper l’hémorragie. En vain. « C’est compliqué. On essaie de trouver un groupe qui peut apporter de l’énergie à haut niveau. On veut être physique, défendre fort, c’est le plus important », indique ainsi le coach de Sacramento.

C’est pourquoi Zach LaVine n’a eu le droit qu’à sept minutes en seconde période. Pourtant, l’arrière avait marqué 12 points à 5/7 au shoot et délivré quatre passes en première mi-temps. Mais de l’autre côté du terrain…

« Il a terminé avec un 7/10 au shoot, donc il était adroit mais on cherche un rythme, un groupe qui peut, en même temps, stopper l’adversaire », se justifie Doug Christie. « Zach reviendra demain et marquera sans doute 40 points. Ça fait partie du jeu : il y a des soirs où il faut gagner offensivement. Avec 117 points inscrits, on n’avait pas de soucis pour marquer dans cette rencontre. Ils ont marqué 130 points donc on devait défendre. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 31 32:43 48.4 39.8 87.6 0.2 2.8 3.0 2.2 2.2 0.7 2.0 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.