Sans défense, Doug Christie se passe de Zach LaVine

Alors que depuis quelques rencontres, les Kings avaient réussi à défendre et que cela avait permis de faire une série de quatre succès de suite, face au Heat, les coutures ont cédé. Les Californiens ont mal démarré offensivement mais surtout encaissé 130 points et 21 paniers primés (à 50% de réussite) dans ce revers face aux Floridiens.
« Ils ont mis des tirs, il faut le souligner. On n’a pas bien défendu, moi le premier. On n’a pas rendu la vie difficile à Miami », regrette Nique Clifford. « Ils ont fait ce qu’ils voulaient. C’est l’histoire de ce match. »
Doug Christie a alors bricolé pour trouver une formation capable de stopper l’hémorragie. En vain. « C’est compliqué. On essaie de trouver un groupe qui peut apporter de l’énergie à haut niveau. On veut être physique, défendre fort, c’est le plus important », indique ainsi le coach de Sacramento.
C’est pourquoi Zach LaVine n’a eu le droit qu’à sept minutes en seconde période. Pourtant, l’arrière avait marqué 12 points à 5/7 au shoot et délivré quatre passes en première mi-temps. Mais de l’autre côté du terrain…
« Il a terminé avec un 7/10 au shoot, donc il était adroit mais on cherche un rythme, un groupe qui peut, en même temps, stopper l’adversaire », se justifie Doug Christie. « Zach reviendra demain et marquera sans doute 40 points. Ça fait partie du jeu : il y a des soirs où il faut gagner offensivement. Avec 117 points inscrits, on n’avait pas de soucis pour marquer dans cette rencontre. Ils ont marqué 130 points donc on devait défendre. »
|Zach LaVine
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|MIN
|77
|24:42
|42.2
|34.1
|84.2
|0.4
|2.4
|2.8
|3.6
|2.1
|0.7
|2.5
|0.1
|10.1
|2015-16
|MIN
|82
|27:58
|45.2
|38.9
|79.3
|0.3
|2.5
|2.8
|3.1
|2.4
|0.8
|1.9
|0.2
|14.0
|2016-17
|MIN
|47
|38:54
|45.9
|38.7
|83.6
|0.4
|3.0
|3.4
|3.0
|2.2
|0.9
|1.8
|0.2
|18.9
|2017-18
|CHI
|24
|27:20
|38.3
|34.1
|81.3
|0.4
|3.5
|3.9
|3.0
|2.3
|1.0
|1.8
|0.2
|16.7
|2018-19
|CHI
|63
|34:28
|46.7
|37.4
|83.2
|0.6
|4.0
|4.7
|4.5
|2.2
|1.0
|3.4
|0.4
|23.7
|2019-20
|CHI
|60
|34:45
|45.0
|38.0
|80.2
|0.7
|4.1
|4.8
|4.2
|2.2
|1.5
|3.4
|0.5
|25.5
|2020-21
|CHI
|58
|35:04
|50.7
|41.9
|84.9
|0.6
|4.4
|5.0
|4.9
|2.4
|0.8
|3.5
|0.5
|27.4
|2021-22
|CHI
|67
|34:45
|47.6
|38.9
|85.3
|0.3
|4.3
|4.6
|4.5
|1.8
|0.6
|2.6
|0.3
|24.4
|2022-23
|CHI
|77
|35:57
|48.5
|37.5
|84.8
|0.5
|3.9
|4.5
|4.2
|2.1
|0.9
|2.5
|0.2
|24.8
|2023-24
|CHI
|25
|34:53
|45.2
|34.9
|85.4
|0.3
|4.8
|5.2
|3.9
|2.3
|0.8
|2.1
|0.3
|19.5
|2024-25
|CHI
|42
|34:06
|51.1
|44.6
|79.7
|0.3
|4.5
|4.8
|4.5
|1.5
|0.9
|2.9
|0.2
|24.0
|2024-25
|SAC
|32
|36:34
|51.1
|44.6
|87.4
|0.3
|3.2
|3.5
|3.8
|1.8
|0.6
|2.7
|0.1
|22.4
|2025-26
|SAC
|31
|32:43
|48.4
|39.8
|87.6
|0.2
|2.8
|3.0
|2.2
|2.2
|0.7
|2.0
|0.3
|19.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.