Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jalen Brunson tire la sonnette d’alarme à New York

Publié le 21/01/2026 à 8:29 Twitter Facebook

Hués au Madison Square Garden après une nouvelle défaite à domicile contre Dallas et une série noire (9 revers en 11 matchs), les Knicks cherchent une sortie de crise.

Jalen BrunsonLes Knicks, c’est une franchise à part en NBA. Unique, parfois excessive, la ferveur du Madison Square Garden peut porter une équipe… comme elle peut l’étouffer quand la machine se dérègle. Et depuis le début de l’année 2026, la pression est montée d’un cran à New York.

Dernier épisode : la défaite concédée à domicile face aux Mavericks, avec un Madison Square Garden qui a clairement pris en grippe les joueurs de Mike Brown. Une alerte de plus, dans une période qui commence à sentir l’urgence : neuvième défaite en onze matchs. De quoi justifier le signal d’alarme.

Selon ESPN, Jalen Brunson a donc provoqué une réunion à huis clos, uniquement entre joueurs, pour que tout le monde puisse s’exprimer et « mettre cartes sur table ». Le message du capitaine aurait été limpide : le problème ne vient ni du coach, ni du staff. Et la solution passera par le vestiaire et l’implication de chacun.

La responsabilité des joueurs d’abord

« On sait ce qu’on a à faire en tant qu’équipe. Donc soit on le fait, parce qu’on s’en préoccupe, soit on ne le fait pas », a lâché Jalen Brunson après la déconvenue face à Dallas, renvoyant ses coéquipiers à leurs responsabilités.

Avec des leaders comme Mikal Bridges, Josh Hart ou Karl-Anthony Towns, ce vestiaire a du caractère et de quoi inverser la tendance. Mais à New York, les intentions ne suffisent pas : ce sont les actes qui comptent. Et les fans, eux, vont scruter en priorité l’engagement défensif et l’intensité dès le prochain rendez-vous, lors d’un match qui ne manque jamais de sel, face à Brooklyn ce soir.

Dans le même état d’esprit que son pote Jalen Brunson, Josh Hart a d’ailleurs enfoncé le clou, sans filtre : « On doit tous faire notre introspection. En ce moment, on joue un basket embarrassant. On n’est pas efficaces en attaque. En défense, on a été catastrophiques. On l’a été toute l’année en défense. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 38 34:28 47.8 38.6 85.4 0.5 2.6 3.2 6.1 2.3 0.7 0.1 2.4 28.1
Karl-anthony Towns 40 32:20 46.7 35.8 85.9 3.0 8.6 11.6 3.0 2.7 0.9 0.7 3.7 21.0
Mikal Bridges 43 34:54 50.3 40.0 78.7 1.2 3.3 4.5 4.2 1.0 1.6 0.9 1.9 15.9
Og Anunoby 33 32:45 45.2 33.9 80.8 1.4 4.1 5.5 2.2 2.1 1.7 0.7 2.6 15.8
Miles Mcbride 32 28:19 43.9 43.1 86.5 0.7 1.9 2.6 2.7 0.8 0.8 0.2 1.8 13.1
Josh Hart 32 30:30 49.0 39.5 78.9 1.6 6.0 7.6 5.2 2.2 1.3 0.3 2.6 12.0
Jordan Clarkson 43 19:42 42.7 33.3 78.7 0.8 1.0 1.8 1.3 1.1 0.5 0.1 1.9 9.7
Landry Shamet 18 20:27 43.5 39.2 77.5 0.4 1.4 1.8 1.1 0.4 0.4 0.2 1.3 8.7
Mitchell Robinson 30 19:22 66.7 0 37.3 4.9 4.3 9.2 1.1 0.7 0.8 1.2 2.3 4.8
Tyler Kolek 38 13:24 42.9 32.4 66.7 0.3 1.6 1.9 2.8 1.0 0.4 0.1 1.4 4.8
Guerschon Yabusele 36 9:22 39.4 31.7 66.7 0.6 1.6 2.2 0.5 0.4 0.1 0.1 0.9 2.9
Kevin Mccullar Jr. 12 7:15 43.5 42.9 40.0 0.7 1.0 1.7 1.3 0.7 0.3 0.0 1.2 2.3
Mohamed Diawara 35 5:02 39.3 37.1 25.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 0.5 1.8
Ariel Hukporti 28 9:00 51.6 0.0 65.0 1.1 1.6 2.7 0.6 0.5 0.2 0.6 1.3 1.6
Trey Jemison Iii 6 6:20 100.0 0 100.0 0.8 0.8 1.7 0.2 0.5 0.0 0.3 1.0 1.2
Pacôme Dadiet 17 3:00 22.2 0.0 100.0 0.1 0.6 0.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes