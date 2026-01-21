Jalen Brunson tire la sonnette d’alarme à New York

Les Knicks, c’est une franchise à part en NBA. Unique, parfois excessive, la ferveur du Madison Square Garden peut porter une équipe… comme elle peut l’étouffer quand la machine se dérègle. Et depuis le début de l’année 2026, la pression est montée d’un cran à New York.

Dernier épisode : la défaite concédée à domicile face aux Mavericks, avec un Madison Square Garden qui a clairement pris en grippe les joueurs de Mike Brown. Une alerte de plus, dans une période qui commence à sentir l’urgence : neuvième défaite en onze matchs. De quoi justifier le signal d’alarme.

Selon ESPN, Jalen Brunson a donc provoqué une réunion à huis clos, uniquement entre joueurs, pour que tout le monde puisse s’exprimer et « mettre cartes sur table ». Le message du capitaine aurait été limpide : le problème ne vient ni du coach, ni du staff. Et la solution passera par le vestiaire et l’implication de chacun.

La responsabilité des joueurs d’abord

« On sait ce qu’on a à faire en tant qu’équipe. Donc soit on le fait, parce qu’on s’en préoccupe, soit on ne le fait pas », a lâché Jalen Brunson après la déconvenue face à Dallas, renvoyant ses coéquipiers à leurs responsabilités.

Avec des leaders comme Mikal Bridges, Josh Hart ou Karl-Anthony Towns, ce vestiaire a du caractère et de quoi inverser la tendance. Mais à New York, les intentions ne suffisent pas : ce sont les actes qui comptent. Et les fans, eux, vont scruter en priorité l’engagement défensif et l’intensité dès le prochain rendez-vous, lors d’un match qui ne manque jamais de sel, face à Brooklyn ce soir.

Dans le même état d’esprit que son pote Jalen Brunson, Josh Hart a d’ailleurs enfoncé le clou, sans filtre : « On doit tous faire notre introspection. En ce moment, on joue un basket embarrassant. On n’est pas efficaces en attaque. En défense, on a été catastrophiques. On l’a été toute l’année en défense. »