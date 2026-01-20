Jalen Williams finalement absent deux semaines ?

Le Thunder a vécu des moments difficiles en encaissant cinq revers lors de ses quatorze derniers matchs, une série durant laquelle Isaiah Hartenstein s’est blessé au mollet, avant d’être rejoint à l’infirmerie par Jalen Williams samedi soir. L’ailier s’est plaint de la cuisse droite après un drive et a directement pris le chemin des vestiaires.

Le staff médical avait confirmé dès dimanche la nature de la blessure de « J-Dub », souffrant d’une élongation aux ischio-jambiers, sans donner davantage de détails sur un timing de retour. Pas vraiment rassurant ! En marge du match à Cleveland hier, la franchise d’Oklahoma City a précisé qu’il pourrait s’agir d’une absence de seulement deux semaines et que le joueur serait réévalué pour voir où il en est à cette période.

« Je me sens toujours mal pour les gars qui se blessent », a glissé Mark Daigneault à son sujet. « Il s’agit de leur vie et ils travaillent tellement pour ça. Dans son cas, il s’est tellement investi pour pouvoir revenir sur le parquet… Ça craint, mais il faut jouer avec les cartes qu’on a en main. C’est ce qu’il va faire, avancer en mettant un pied après l’autre et attaquer le processus à traverser pour revenir au jeu, comme il l’a toujours fait. »

Les « J-Dub » tombent les uns après les autres

Les résultats du Thunder, et son avance par rapport à la concurrence à l’Ouest, pourraient conditionner l’urgence de son retour en forme. Pour ne rien arranger, Mark Daigneault a perdu deux joueurs de plus durant la première mi-temps hier : Alex Caruso, touché à l’aine, et Jaylin Williams, victime de douleurs au dos.

Les deux hommes sont restés au vestiaire et là aussi, le coach d’Oklahoma City va attendre le retour du staff avec impatience, même si le reste de son équipe a remarquablement répondu hier en deuxième mi-temps.

« C’est ce que j’aime avec cette équipe, parce qu’on est du genre à voir ce genre de coups durs comme des défis. Et ça a été notre défi du jour avec seulement Chet (Holmgren) pour occuper le poste 5. Donc on a joué petit un bon bout de temps. Kenrich Williams a fait du super boulot, au même titre que toute l’équipe », a-t-il rappelé, comptant bien garder ses troupes motivées. « J’en parle tout le temps. Il y a la variation liée à l’adresse, il y a les blessures, le calendrier, les décisions arbitrales, tout type d’adversité auquel on peut penser. Chaque équipe passe par là, à différents moments de la saison. Si tu prends ça comme un défi plutôt qu’une menace, tu en ressors plus fort. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30:21 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31:19 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 69 32:25 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6 2025-26 OKC 24 29:38 47.0 30.0 83.3 0.7 4.1 4.8 5.6 2.1 1.3 2.0 0.4 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.