Joueurs de la semaine | Le retour en force de Bam Adebayo

Le Heat attendait impatiemment de revoir un Bam Adebayo agressif au scoring et ce fut justement le cas, la semaine dernière. Débouchant sur son troisième titre de « Player Of the Week » en carrière, le premier depuis janvier 2024.

Sur trois matches (deux victoires), l’intérieur de Miami a cumulé 27 points, 8.3 rebonds, 4.3 passes et 1 interception. À 50% au shoot (dont 57% à 3-points) et 86% aux lancers-francs.

Pour accompagner Bam Adebayo à l’Est, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a été nommé « Joueur de la semaine » à l’Ouest. Le MVP du Thunder est évidemment habitué à remporter cette récompense, puisqu’il rafle la mise pour la troisième fois de la saison (!) et pour la neuvième fois de sa carrière.

Lui aussi a gagné deux de ses trois matches avec OKC, affichant 31 points, 4 passes, 3.7 rebonds et 2 contres de moyenne sur la période (à 55% au tir, 40% à 3-points et 91% aux lancers).