Programme du soir | Le marathon du « Martin Luther King Day » débute à 19h00

Et ça commence dès 19h00, avec les Hawks qui reçoivent les Bucks, toujours sans Kristaps Porzingis ni Zaccharie Risacher. À 20h30, les Cavaliers font de leur côté face au Thunder.

Dans la foulée, les Wizards retrouvent les Clippers (21h00) quand les Knicks défient les Mavericks (23h00) en même temps que le duel entre Spurs et Jazz. Gros choc entre le Heat et les Celtics au sommet de la conférence Est (02h00) alors que ce marathon se finit à Golden State, où les Warriors font face au Heat (04h00).

Pour suivre ce marathon, il faudra se brancher sur beIN Sports 1 où les différentes chaînes secondaires du groupe.

Programme complet

19h00 | Atlanta – Milwaukee (beIN Sports Max 6)

20h30 | Cleveland – Oklahoma City (beIN Sports Max 7)

21h00 | Washington – LA Clippers (beIN Sports Max 8)

23h00 | New York – Dallas (beIN Sports Max 4)

23h00 | San Antonio – Utah (beIN Sports Max 5)

01h30 | Brooklyn – Phoenix (beIN Sports Max 8)

02h00 | Detroit – Boston (beIN Sports Max 6)

04h00 | Golden State – Miami (beIN Sports Max 4)