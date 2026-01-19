Enfin l’heure du retour pour Jalen Green ?

Et voilà que, 32 matchs plus tard, Jalen Green pourrait enfin retrouver les parquets ce lundi soir. L’arrière des Suns est annoncé incertain pour la rencontre à Brooklyn, un signe encourageant après de longues semaines à l’infirmerie, où sa blessure aux adducteurs s’est éternisée.

En son absence, Phoenix a plus que tenu son rang avec un bilan très honorable de 25 victoires pour 17 défaites, synonyme de 7e place à l’Ouest, à seulement deux défaites du 5e, Houston. Le retour de l’ancien joueur des Rockets pourrait ainsi offrir une arme supplémentaire à la franchise d’Arizona à l’approche de la seconde moitié de saison.

Arrivé l’été dernier comme pièce maîtresse du trade ayant envoyé Kevin Durant aux Rockets, Jalen Green n’a pourtant disputé que deux petites rencontres depuis la reprise.

Un retour sans demi-mesure ?

Touché durant l’été puis en présaison, le joueur de 23 ans avait repris trop tôt avant de rechuter le 8 novembre, après seulement quelques minutes de jeu. Annoncé absent pour quatre à six semaines, il aura finalement dû patienter près de deux mois et demi avant de ne plus être listé comme « out » par les Suns.

« Il se lèche les babines à l’idée d’être prêt pour ce moment », a assuré Devin Booker samedi, après la victoire sur le parquet des Knicks. « Je crois qu’on en a fait trop à le garder sur la touche. Là, il va être en bonne santé, fort, et prêt à répondre présent. »

Ces derniers jours, Jalen Green a enchaîné les séances de 5-contre-5 afin de limiter le risque de rechute. Et à en croire ses coéquipiers, l’explosivité est déjà en train de revenir.

« Il avait l’air bien, même si on sentait qu’il lui manquait encore un petit temps sur l’explosivité et la vitesse », a expliqué Nigel Hayes-Davis. « Ça en dit long sur son potentiel, sur à quel point il peut être fort. J’ai hâte de le revoir, mais il a fait les choses dans l’ordre. Je sais qu’il meurt d’envie de revenir, mais lui et son staff s’assurent qu’il soit au maximum avant de reprendre, surtout avec une blessure aussi délicate. »

Trouver sa place… et répondre aux critiques

Les blessures musculaires se sont multipliées en NBA cette saison, et Phoenix a (cette fois) choisi de jouer la carte de la prudence. Les bons résultats, ainsi que la perspective de rester compétitifs en vue des playoffs, n’ont fait que conforter les Suns dans cette approche, eux qui disposent déjà de solides garanties offensives avec Devin Booker et l’excellente première moitié de saison de Dillon Brooks.

« Ça nous fait un joueur de plus capable d’attaquer le cercle », projette Grayson Allen. « De mettre la pression sur la raquette, d’aller au panier. C’est aussi un joueur qui peut créer son propre tir, créer des avantages pour les autres, rentrer des shoots difficiles ou attirer deux défenseurs. C’est un gros scoreur. »

S’il devrait logiquement être limité en minutes dans un premier temps, Jalen Green devra surtout profiter de cette reprise pour s’intégrer pleinement au jeu de sa nouvelle équipe. Scoreur confirmé (21 points de moyenne la saison dernière), cette absence prolongée pourrait aussi nourrir son envie de faire taire les critiques, nombreuses après les derniers playoffs. Il s’était alors montré trop inconstant et trop timoré lors de la série face aux Warriors, perdue au Game 7, qu’il avait terminé avec 8 points à 3/8.

À lui, désormais, de prouver que ses 29 points en 23 minutes lors de son seul match complet cette saison, face aux Clippers, n’étaient pas qu’un éclat sans lendemain.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 2 15:00 47.8 42.9 60.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.