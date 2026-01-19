Matchs
NBA
Matchs
NBA

La Kobe 8 passe du serpent au cheval

Publié le 19/01/2026 à 9:58 Twitter Facebook

Sneakers – L’emblématique huitième chaussure signature de Kobe Bryant honorera le nouvel an chinois, placé sous le signe du cheval en 2026.

Nike est de toutes les célébrations, et comme chaque année, après avoir mis le paquet pour les fêtes de fin d’année, la marque à la virgule s’apprête à fêter le nouvel an chinois ! Grande nouvelle, pour célébrer l’année du cheval, la mythique Kobe 8 de Kobe Bryant sera de la partie !

Le « Black Mamba » va donc passer du serpent au cheval avec une tige qui se présente en différentes teintes de rouge et aux finitions dorées, pour faire ressortir le « Swoosh », les lacets, et la signature du joueur. L’ensemble est complété par du bleu pour habiller la semelle et l’intérieur du col.

Encore un peu de patience, la Nike Kobe 8 Protro « Year of the Horse » sortira sur Basket4Ballers au prix de 190 euros à partir du 31 janvier.

Notre verdict de la Kobe 8

Sortie avec la Kobe 8 Elite, la Kobe 8 est une chaussure de rêve pour les joueurs rapides ! C’est léger, ça accroche et c’est stable. On l’oublie complètement et il n’y a plus qu’à cavaler.

Au final, c’est donc exactement ce qu’on demande à une chaussure. La Kobe 8 originale donne une impression de liberté du pied et de légèreté quasiment totale tout en offrant maintien et stabilité.


Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes