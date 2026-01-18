Pas de gros duels dans la nuit alors que les Bulls retrouvent les Nets (01h00) quand les Rockets font face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 1) et que les Nuggets vont tenter d’enchaîner face aux Hornets (02h00).
La nuit se termine à Los Angeles, où les Lakers espèrent se relancer face aux Raptors (03h30).
Programme complet
18h00 | Memphis – Orlando (Prime Video)
01h00 | Chicago – Brooklyn
01h00 | Houston – New Orleans (beIN Sports 1)
02h00 | Denver – Charlotte
03h00 | Sacramento – Portland
03h30 | LA Lakers – Toronto