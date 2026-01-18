Pas de gros duels dans la nuit alors que les Bulls retrouvent les Nets (01h00) quand les Rockets font face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 1) et que les Nuggets vont tenter d’enchaîner face aux Hornets (02h00).

La nuit se termine à Los Angeles, où les Lakers espèrent se relancer face aux Raptors (03h30).

Programme complet

18h00 | Memphis – Orlando (Prime Video)

01h00 | Chicago – Brooklyn

01h00 | Houston – New Orleans (beIN Sports 1)

02h00 | Denver – Charlotte

03h00 | Sacramento – Portland

03h30 | LA Lakers – Toronto