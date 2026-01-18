Matchs
Programme du soir | Les Grizzlies et le Magic s’affrontent dès 18h00… avec Ja Morant

Publié le 18/01/2026 à 17:51

Deuxième duel européen entre les Grizzlies et le Magic. Ça se passe à Londres, à partir de 18h00 (Prime Video) et avec Ja Morant sur le parquet !

Pas de gros duels dans la nuit alors que les Bulls retrouvent les Nets (01h00) quand les Rockets font face aux Pelicans (01h00, beIN Sports 1) et que les Nuggets vont tenter d’enchaîner face aux Hornets (02h00).

La nuit se termine à Los Angeles, où les Lakers espèrent se relancer face aux Raptors (03h30).

Programme complet

18h00 | Memphis – Orlando (Prime Video)
01h00 | Chicago – Brooklyn
01h00 | Houston – New Orleans (beIN Sports 1)
02h00 | Denver – Charlotte
03h00 | Sacramento – Portland
03h30 | LA Lakers – Toronto

