Le MVP de la nuit | Jamal Murray en route vers le All-Star Game ?

Est-ce enfin l’année de Jamal Murray ? Il y a quelques jours, les Nuggets sortaient une vidéo expliquant pourquoi le meneur devait être présent lors du prochain All-Star Game… et l’intéressé fait tout pour la confirmer.

Cette nuit, face aux Wizards, il a encore réalisé une grande performance avec 42 points à 15/24 au tir dont 5/8 de loin, pour aller avec 6 passes décisives. Dont 16 points dans le seul quatrième quart-temps !

Avec Tim Hardaway Jr, auteur lui de 15 points dans le dernier acte, ils ont fait basculer le match pour les Nuggets.

« Jamal et Tim font une saison incroyable. Je crois qu’ils ont mis 31 de nos 38 points dans le quatrième quart-temps » savourait ainsi David Adelman. « Jamal est tellement spécial en fin de match : mettre la balle dans ses mains et le laisser prendre des décisions, c’est exactement ce qu’on veut. »

Le meneur de jeu a ainsi été plus d’une fois décisif en playoffs. Mais cette année, et alors que Nikola Jokic est en ce moment bloqué à l’infirmerie, il s’impose aussi comme un vrai patron des Nuggets en saison régulière.

Plus scoreur et passeur que jamais, il n’a pourtant jamais été aussi efficace de toute sa carrière. De quoi permettre à Denver (29-13) de rester à égalité avec les Spurs, à la deuxième place de l’Ouest. Vous avez dit All-Star Game ?

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 37 35:36 48.4 44.6 89.2 0.5 4.1 4.5 7.5 1.6 1.0 2.3 0.3 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.