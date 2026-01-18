Charles Lee voit du Ben Wallace et du Dennis Rodman en Moussa Diabaté

Force tranquille du vestiaire de Charlotte, la présence de Moussa Diabaté ne passe par contre jamais inaperçue sur le terrain. « Toute ma vie, j’ai joué à fond » nous disait-il avant la rencontre entre ses Hornets et les Warriors, un match auquel il n’a toutefois pas pu participer.

Le Français ne sait pas simplement jouer autrement. Dans une ligue remplie d’athlètes d’exception, maintenir une intensité permanente est une denrée rare. Et Charles Lee, son entraîneur, ne cache pas son enthousiasme.

« Je n’ai jamais vu un gars jouer aussi dur, aussi longtemps, et avec une telle constance pendant tout un match. Il amène une tonne d’énergie ! », nous confiait-il, avant d’évoquer une comparaison prestigieuse. « Le seul joueur qui me vient à l’esprit, c’est Ben Wallace. Un joueur qui non seulement ne rechigne pas à faire le travail de l’ombre, mais qui l’apprécie. Toutes les petites choses nécessaires pour gagner, il les fait. »

Le technicien détaille ensuite ce que Moussa Diabaté apporte au quotidien. « Tout le groupe apprécie son travail. Il amène une agressivité, une dureté qui donnent le ton défensivement. Et, en plus, sa mobilité et son agilité nous permettent de varier nos schémas. Il est bon sur le porteur de ballon et progresse beaucoup dans la protection du cercle, notamment en aide. J’ai plusieurs actions en tête où il vient effacer une erreur avec un gros contre. »

Même enthousiasme de l’autre côté du terrain. « Offensivement, au rebond offensif… il est incroyable. C’est digne de Dennis Rodman. J’adore le voir jouer, le voir se donner à fond comme il le fait. C’est contagieux. »

Propos recueillis à San Francisco.

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 38 24:27 62.4 66.7 3.7 4.7 8.4 1.5 2.6 0.8 0.9 1.0 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.