Programme du soir | Anthony Edwards de retour face aux Spurs

Rudy Gobert est incertain pour le duel face aux Spurs de Victor Wembanyama (02h00) alors qu’Anthony Edwards est lui de retour pour les Wolves.

Avant ça, les Hawks reçoivent les Celtics (01h30) alors que les Suns vont tenter de se relancer en prenant leur revanche sur les Suns (01h30). De son côté, le Thunder va tenter d’enchaîner chez le Heat (02h00).

De leur côté, les Lakers vont tenter de se reprendre chez les Blazers (04h00). Sans Luka Doncic, à l’infirmerie.

Programme complet

23h00 | Dallas – Utah (beIN Sports 1)
01h30 | Atlanta – Boston
01h30 | Detroit – Indiana
01h30 | New York – Phoenix
02h00 | Miami – Oklahoma City
02h00 | San Antonio – Minnesota
02h30 | Golden State – Charlotte
03h00 | Denver – Washington
04h00 | Portland – LA Lakers

