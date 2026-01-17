Pendant quelques semaines, le Thunder a baissé sa garde

Avec 35 victoires pour 7 défaites, le Thunder est toujours la meilleure équipe de la NBA cette saison, avec une avance certaine sur la concurrence (4.5 victoires sur Detroit). Pourtant, en ayant commencé par 24 succès en 25 matches, la domination des champions en titre a perdu un peu de sa dimension historique, après une séquence moyenne de trois semaines.

Entre le 13 décembre 2025 et le 5 janvier dernier, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers vont afficher un bilan de 6-6, avec notamment trois défaites face aux Spurs. Tout va mieux depuis, avec cinq succès de suite, donc on peut plaider la thèse du coup de mou.

« On a presque été trop à l’aise, en battant nos adversaires et en pensant gagner systématiquement », reconnaît Jalen Williams. « On n’a pas fait preuve d’humilité, de modestie dans notre façon d’aborder les matches que l’on gagnés. »

« Aucune équipe n’est parfaite sur le plan de la compétition, ni sur aucun plan, pendant 82 matches »

Il faut dire que, quand on gagne 68 matches la saison passée, puis le titre à l’issue des playoffs, et 24 sur 25 en début de saison suivante, on est sur un nuage qu’il faut bien quitter un moment ou un autre. Et surtout, les matches de saison régulière n’ont plus la même saveur quand on a disputé et gagné un Game 7 des Finals.

« Jouer à un niveau aussi élevé et disputer des matches aussi importants, et être aussi prêt et pourtant si loin de son rêve d’enfant, c’est très difficile à comprendre quand on ne l’a pas vécu », insiste « SGA ». « Il y a les émotions, la confusion et tout ce qui va avec. La perspective est différente quand on a gagné un titre. C’est comme avoir un enfant : on ne sait pas à quoi ça ressemble tant qu’on n’en a pas un. »

Finalement, on peut même dire qu’un petit mois de trou depuis le début de la saison passée, c’est presque pas grand-chose. En tout cas, pas assez pour paniquer.

« Une des caractéristiques de cette équipe, c’est qu’elle toujours ou presque prête à jouer quand l’entre-deux arrive », remarque un Mark Daigneault rassuré sur l’intensité de son groupe. « Aucune équipe n’est parfaite sur le plan de la compétition, ni sur aucun plan, pendant 82 matches. Mais cette équipe a, depuis des années maintenant, fait un remarquable travail pour être présente la plupart du temps, et elle doit continuer. »

Contrairement à certaines équipes, le Thunder n’a effectivement jamais ou presque manqué un grand rendez-vous. Oui, il y a des défaites, c’est mécanique, mais rarement des copies ratées avec un flagrant manque d’intensité. « On est conscient que dans les grands matches, quand ça compte vraiment, c’est ce qui permet de franchir l’obstacle », conclut le MVP 2025.