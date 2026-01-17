TJ McConnell, deuxième joueur à plus de 3 000 passes en sortie de banc

Lou Williams et TJ McConnell. Voilà les deux joueurs à avoir réussi 3 000 passes décisives en sortie de banc.

Le 6e homme des Pacers n’a eu besoin que de deux offrandes, en premier quart-temps, la nuit dernière face aux Pelicans, pour atteindre ce cap, et ainsi rejoindre l’ancien joueur des Hawks, des Raptors et des Clippers.

« Je suis simplement très reconnaissant et très chanceux d’être dans cette position », a réagi TJ McConnell, qui a fini la rencontre avec 8 points et 9 passes décisives. « En étant dans ma 11e année en NBA, et Lou Williams aussi, quand on pense aux joueurs qui sont sortis du banc : lui, Jamal Crawford et Manu Ginobili sont ceux qui viennent immédiatement à l’esprit. Le simple fait d’être mentionné aux côtés de personnes comme eux est un honneur. »

Avec désormais 3 007 passes décisives comme remplaçant, TJ McConnell n’est, à son rythme actuel, qu’à une cinquantaine de matchs de dépasser Lou Williams (3 262) et il pourrait donc y arriver en début de saison prochaine.

Derrière, Michael Cooper (2 824), JJ Barea (2 707) et Manu Ginobili (2 509) complètent le Top 5.

« C’est un joueur qui n’a pas été drafté, c’est donc un exploit incroyable. TJ est derrière (Lou Williams) d’environ 200 passes, mais je ne parierais pas contre lui (qu’il ne parvienne pas à le dépasser). Je ne parierais jamais contre TJ McConnell, quel que soit le sujet » conclut Rick Carlisle, toujours aussi fier de son fidèle soldat de 33 ans.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHI 81 19:50 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHI 81 26:44 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHI 76 22:27 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHI 76 19:21 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 18:41 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26:02 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24:09 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20:21 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18:11 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 2024-25 IND 79 17:55 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.0 1.1 1.4 0.3 9.1 2025-26 IND 29 17:27 53.8 34.4 92.3 0.4 1.9 2.3 4.9 1.1 1.2 1.2 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.