Jay Huff, un record pour aller au-delà des dunks renversés

Avec 29 points à 13/17 au tir, plus 9 rebonds, Jay Huff a explosé son record de points face aux Pelicans. Pourtant, l’image de la soirée est peut-être son dunk renversé raté… une signature qu’il n’avait pas besoin de tenter.

« Ça fait un peu mal parce que j’ai terminé avec 29 points. J’ai eu une autre occasion (de claquer un dunk renversé) dans la foulée et je l’ai saisie. Ça m’a un peu réconforté. On ne peut pas rater sa signature donc j’espère qu’on pourra effacer ça d’Internet » s’amuse-t-il ainsi au sujet de cette séquence dans le troisième quart-temps.

Le dunk renversé, c’est en effet devenu la marque de fabrique de l’ancien des Grizzlies. Mais pour Rick Carlisle, ce n’est évidemment pas l’essentiel, et c’est dans d’autres secteurs du jeu que le pivot se rend utile.

« Les gens doivent arrêter de se focaliser sur ses dunks renversés »

« Je sais qu’il a signé son record de points en carrière mais les gens doivent arrêter de se focaliser sur ses dunks renversés » râle le coach. « Ils doivent regarder la vraie productivité. Le rebond, la protection du cercle. Le fait qu’il fasse les choses qui aident ses coéquipiers et qui font gagner l’équipe. »

D’ailleurs, l’entraîneur préférait mettre en avant les rebonds de son pivot, mais également sa condition physique.

« Il a travaillé dur et il s’est amélioré. Il a vraiment progressé. Il a progressé dans sa façon de jouer avec ses coéquipiers et on voit clairement les progrès qu’il a accomplis » continue Rick Carlisle. « Sa condition physique est bien supérieure à ce qu’elle était à son arrivée et il comprend de mieux en mieux le jeu que nous pratiquons. »

De quoi permettre aux Pacers (10-32) de quitter la dernière place de la ligue, pour la laisser… aux Pelicans.

Jay Huff Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 4 5:00 0.0 0.0 0.3 0.8 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 2022-23 WAS 7 13:34 60.0 50.0 93.8 0.9 2.1 3.0 1.4 2.1 0.4 0.7 0.6 7.3 2023-24 DEN 20 2:27 60.0 33.3 100.0 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 1.2 2024-25 MEM 64 11:41 51.5 40.5 78.6 0.5 1.5 2.0 0.6 1.2 0.3 0.5 0.9 6.9 2025-26 IND 41 19:54 45.3 31.1 83.3 1.0 2.7 3.7 1.3 2.4 0.4 0.9 2.1 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.