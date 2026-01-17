Domantas Sabonis enfin de retour pour les Kings

Cela faisait deux mois et 27 matches que Domantas Sabonis n’avait pas joué en NBA. L’intérieur des Kings n’avait plus foulé les parquets depuis le 16 novembre 2025, la faute à une blessure au ménisque gauche, et a enfin pu sortir de l’infirmerie pour affronter les Wizards.

« Son énergie était bonne. Il a bien couru, il avait l’air très bien. Il m’a semblé un peu essoufflé à un moment, mais il a été fantastique », se réjouit Doug Christie, après la victoire des Kings, la quatrième de suite. « Je suis simplement heureux d’avoir pu jouer. Ça manque quand on est absent depuis si longtemps », ajoute le Lituanien.

Forcément, après deux mois sans jouer, son temps de jeu fut limité (21 minutes) et Domantas Sabonis, qui sortait du banc, manquait de rythme, avec quatre ballons perdus, mais ses 13 points (5/6 au shoot), 6 rebonds et 5 passes décisives constituent une bonne sortie pour une reprise.

Il a notamment été important dès ses premiers instants sur le parquet, quand les Kings vont passer un 19-2.

« C’était incroyable. Je veux souligner l’attitude des fans. Ils ont apporté de l’énergie », commente l’ancien des Pacers, ovationné par le public au moment de son entrée en jeu. « C’était vraiment très agréable. »

C’est durant la seconde période qu’il perdra ses quatre ballons et son impact sera moindre. Mais entre ses statistiques et la nouvelle victoire de Sacramento, Domantas Sabonis n’a pas manqué son retour et c’est l’essentiel.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 4.0 1.2 2.5 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.