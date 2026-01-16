3-points en carrière : Klay Thompson dépasse Damian Lillard et se rapproche du podium

« C’est très spécial, à chaque fois que tu peux marquer le jeu de ton empreinte », s’enthousiasme Klay Thompson qui a fait un nouveau pas en ce sens, la nuit passée face au Jazz. En plus d’égaler sa meilleure marque de la saison avec 26 points (10/18 aux tirs), il a surtout converti 6 paniers à 3-points (6/13).

Un ajout de paniers primés qui lui permet de dépasser Damian Lillard (2 804 tirs primés en carrière) à la 4e place des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire. L’arrière des Mavs n’avait besoin que de deux tirs à 3-points pour dépasser le joueur des Blazers, actuellement blessé, et pour qui il a plus grand respect.

« Chaque fois que l’on peut grimper dans les livres d’histoire, c’est vraiment cool. J’ai profité de ce moment d’euphorie pendant une seconde », confie l’ancien coéquipier de Stephen Curry aux Warriors, qui reste très largement au sommet de cette liste avec 4 205 tirs du genre. Ce dernier est suivi par James Harden (3 293) et Ray Allen (2 973) qui complètent le podium.

Ray Allen rattrapé dans 50 matchs ?

« J’espère qu’un jour, si je reste en bonne santé, je serai capable de dépasser Ray Allen. Ce serait génial. Je l’ai tellement regardé en grandissant et j’ai eu la chance de le rencontrer lors de mon année rookie. La conversation que nous avons eue m’a inspiré pour devenir le joueur que je suis aujourd’hui », révèle Klay Thompson.

Cet objectif est tout à fait atteignable pour lui. Car en gardant son rythme de croisière actuel, avec environ 3 paniers primés inscrits par rencontre, le joueur de 35 ans pourrait rattraper l’ancien sniper des Bucks, Sonics, Celtics ou du Heat dans une cinquantaine de matchs.

« Je pense que Klay en a encore beaucoup sous la semelle. Il devrait continuer à grimper dans ce classement », se projette d’ailleurs son coach Jason Kidd, qui a apprécié son leadership dans ce match face au Jazz. L’entraîneur de Dallas occupe lui-même une place de choix dans ce classement avec 1 988 paniers à 3-points en carrière. Il se place ainsi 19e, devant l’ancienne légende locale, Dirk Nowitzki.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 38 22:13 37.6 36.6 71.4 0.3 2.2 2.5 1.3 1.0 0.4 0.8 0.3 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.