Soldes d’hiver : Basket4Ballers affiche la couleur !

On ne rigole pas avec les soldes d’hiver chez Basket4Ballers . Le shop français a sorti le grand jeu pour l’occasion en proposant des réductions exclusives sur plus de 2 000 articles ! Autant dire qu’il y a le choix pour se faire plaisir au regard de l’épaisseur du catalogue.

B4B espère ainsi faire de la place dans son armoire géante où près de 400 maillots apparaissent désormais en soldes. Celui de Victor Wembanyama « Spurs Nike Icon Edition swingman » trône en bonne position avec 20% de réduction, toutes tailles confondues.

Des maillots de légende

Le reste vaut aussi le coup d’œil, quelle que soient les époques, entre le maillot de Stephen Curry avec les Warriors (-20%) ou les plus vintage maillots de Michael Jordan « Bulls 95 » blanc, ainsi que la version rouge floquée du numéro 45 portée lors de la saison 1994-1995 (à -50%, soit 125 euros).

Aux côtés des Tee-shirts, sacs, ballons et de l’ensemble des accessoires nécessaires pour la pratique du basket, on retrouve bien sûr une offre fournie en sneakers. Là aussi, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Et là aussi, il y a du rétro et du tout neuf.

De quoi trouver chaussure à son pied

Au rayon lifestyle, on retrouve notamment les Air Jordan 4 « Rare Air » (-30%) et « Abundance » (-40%) ou encore la Nike Air Force 1 Low ’07 Triple White (-10%). Plusieurs modèles sortis en 2025 sont également au menu, et c’est la bonne surprise de ce début d’année 2026.

Sortie au printemps dernier, la KD 18 « B.A.D. » bénéficie ainsi d’une belle réduction de 30%, tandis que les modèles arrivées lors de la rentrée comme la MB.05 « Rick&Morty » et les LeBron 23 « Chosen One » et « Stocking Stuffer » affichent déjà -20% de remise. A noter également la présence de la AE 2 d’Anthony Edwards sous le coloris « Christmas », à -20%, et de la Hali 1 « Hibiscus » de Tyrese Haliburton, à -30% !

De quoi satisfaire le plus grand nombre. Pour rappel, les soldes d’hiver durent jusqu’au 3 février.