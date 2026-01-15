Programme du soir | En Allemagne, le Magic défie les Grizzlies dès 20h00

Pour l’occasion, Franz Wagner sera de retour alors que Ja Morant manquera de son côté toujours à l’appel en face.
La nuit s’annonce d’ailleurs riche avec le duel entre les Pistons et les Suns (01h00) puis entre le Heat et les Celtics (01h30) mais également entre les Rockets et le Thunder (01h30, Prime Video).
À 02h00, Victor Wembanyama et les Spurs défient Giannis Antetokounmpo et les Bucks alors que les Knicks vont tenter de relever la tête à Golden State (04h00, Prime Video)…
Programme complet
20h00 | Orlando – Memphis (Prime Video)
01h00 | Detroit – Phoenix
01h30 | Miami – Boston
01h30 | Houston – Oklahoma City (Prime Video)
02h00 | San Antonio – Milwaukee
02h30 | Dallas – Utah
04h00 | Golden State – New York (Prime Video)
04h00 | Portland – Atlanta
04h30 | LA Lakers – Charlotte