Programme du soir | En Allemagne, le Magic défie les Grizzlies dès 20h00

Pour l’occasion, Franz Wagner sera de retour alors que Ja Morant manquera de son côté toujours à l’appel en face.

La nuit s’annonce d’ailleurs riche avec le duel entre les Pistons et les Suns (01h00) puis entre le Heat et les Celtics (01h30) mais également entre les Rockets et le Thunder (01h30, Prime Video).

À 02h00, Victor Wembanyama et les Spurs défient Giannis Antetokounmpo et les Bucks alors que les Knicks vont tenter de relever la tête à Golden State (04h00, Prime Video)…

Programme complet

20h00 | Orlando – Memphis (Prime Video)

01h00 | Detroit – Phoenix

01h30 | Miami – Boston

01h30 | Houston – Oklahoma City (Prime Video)

02h00 | San Antonio – Milwaukee

02h30 | Dallas – Utah

04h00 | Golden State – New York (Prime Video)

04h00 | Portland – Atlanta

04h30 | LA Lakers – Charlotte