Après avoir été de la partie pour fêter Noël avec un coloris « Christmas Gifted », la KD 18 est déjà de retour pour attaquer la nouvelle année du bon pied ! La 18e chaussure de Kevin Durant vient en effet d’étoffer sa collection avec la sortie d’un 14e coloris, baptisé « International Blue » !
La tige est habillée d’un magnifique bleu métallique, accompagnée de touches de noir et de finitions en gris métal, sur le logo « KD » toujours présent sur la languette et le petit « Swoosh » au niveau de la malléole. Le patch « Easy » apparaît ici en vert à la base du talon.
La Nike KD 18 « International Blue » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d’accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c’est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu’aux œillets pour bien comprimer le pied. C’est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l’avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.