Après avoir été de la partie pour fêter Noël avec un coloris « Christmas Gifted », la KD 18 est déjà de retour pour attaquer la nouvelle année du bon pied ! La 18e chaussure de Kevin Durant vient en effet d’étoffer sa collection avec la sortie d’un 14e coloris, baptisé « International Blue » !

La tige est habillée d’un magnifique bleu métallique, accompagnée de touches de noir et de finitions en gris métal, sur le logo « KD » toujours présent sur la languette et le petit « Swoosh » au niveau de la malléole. Le patch « Easy » apparaît ici en vert à la base du talon.

La Nike KD 18 « International Blue » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 160 euros.