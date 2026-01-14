Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Tyrese Maxey face aux Cavaliers

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce mercredi, les Sixers reçoivent les Cavaliers pour confirmer leur place dans le Top 6 de l’Est.

Tyrese MaxeyL’occasion d’un joli duel entre Tyrese Maxey et Donovan Mitchell sur les lignes arrières, avec un avantage pour le joueur des Sixers, à domicile et avec la force de la jeunesse…

– Tyrese Maxey et Donovan Mitchell réalisent une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou + chacun. Cote : 1.90

– Tyrese Maxey réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 35 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.20

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Par Money Time
