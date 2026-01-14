Erik Spoelstra pas ravi d’être le dernier des Mohicans sur les bancs du sport américain

Avec la retraite de Gregg Popovich la saison passée, Erik Spoelstra s’est installé au sommet de l’ancienneté en NBA puisqu’il est sur le même banc, celui de Miami, depuis 2008. Et depuis quelques heures, il est même la référence dans ce domaine dans le sport américain, c’est-à-dire si on ajoute la NFL (football américain), la NHL (hockey sur glace) et la MLB (baseball).

En effet, Mike Tomlin, coach des Pittsburgh Steelers en NFL, a décidé de partir après 19 saisons aux commandes de sa franchise. « Cela m’a déprimé », a d’ailleurs réagi le coach du Heat face à cette nouvelle.

Cela arrive quelques jours après le licenciement de John Harbaugh, toujours en NFL, qui était l’entraîneur des Baltimore Ravens depuis 2008 et 18 saisons. Dans la ligue de football américain, le plus ancien coach est donc désormais Andy Reid, présent aux Chiefs de Kansas City depuis 2013.

Comme il se lamentait déjà du turnover des entraîneurs en NBA en octobre 2024, en estimant que c’était « triste pour le coaching », il ne fallait pas s’attendre à voir le coach de Miami se féliciter d’être le dernier des Mohicans.

« J’aimerais ne pas l’être. Certains pourraient voir ça comme une médaille, un honneur. Je vois ça comme une déception pour cette profession, qu’il n’y ait pas plus de coaches auxquels on donne des chances de travailler malgré les difficultés », insiste surtout le double champion NBA (2012 et 2013).