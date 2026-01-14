Matchs
NBA
Matchs
NBA

Erik Spoelstra pas ravi d’être le dernier des Mohicans sur les bancs du sport américain

Publié le 14/01/2026 à 14:35 Twitter Facebook

NBA – Le coach du Heat est sur le banc de la même équipe depuis 2008 et personne, après le départ de Mike Tomlin en NFL, ne fait mieux dans les quatre sports majeurs. Une fierté ? Pas vraiment…

Avec la retraite de Gregg Popovich la saison passée, Erik Spoelstra s’est installé au sommet de l’ancienneté en NBA puisqu’il est sur le même banc, celui de Miami, depuis 2008. Et depuis quelques heures, il est même la référence dans ce domaine dans le sport américain, c’est-à-dire si on ajoute la NFL (football américain), la NHL (hockey sur glace) et la MLB (baseball).

En effet, Mike Tomlin, coach des Pittsburgh Steelers en NFL, a décidé de partir après 19 saisons aux commandes de sa franchise. « Cela m’a déprimé », a d’ailleurs réagi le coach du Heat face à cette nouvelle.

Cela arrive quelques jours après le licenciement de John Harbaugh, toujours en NFL, qui était l’entraîneur des Baltimore Ravens depuis 2008 et 18 saisons. Dans la ligue de football américain, le plus ancien coach est donc désormais Andy Reid, présent aux Chiefs de Kansas City depuis 2013.

Comme il se lamentait déjà du turnover des entraîneurs en NBA en octobre 2024, en estimant que c’était « triste pour le coaching », il ne fallait pas s’attendre à voir le coach de Miami se féliciter d’être le dernier des Mohicans.

« J’aimerais ne pas l’être. Certains pourraient voir ça comme une médaille, un honneur. Je vois ça comme une déception pour cette profession, qu’il n’y ait pas plus de coaches auxquels on donne des chances de travailler malgré les difficultés », insiste surtout le double champion NBA (2012 et 2013).

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes