Programme du soir | Le Thunder et les Spurs s’affrontent à nouveau

À 01h30, le Heat reçoit les Suns alors que les Rockets vont tenter d’arrêter leur série de défaites face aux Bulls (02h00) pendant que les Wolves feront sans Rudy Gobert, suspendu, pour leur déplacement à Milwaukee (02h00).

Les Hawks vont tenter de décrocher un quatrième succès consécutif face aux Lakers (04h30) alors que la soirée se termine à San Francisco, où les Warriors retrouvent les Blazers (05h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h30 | Miami – Phoenix

02h00 | Houston – Chicago

02h00 | Milwaukee – Minnesota

02h00 | New Orleans – Denver

02h00 | Oklahoma City – San Antonio (beIN Sports 1)

04h30 | LA Lakers – Atlanta

05h00 | Golden State – Portland (beIN Sports 1)