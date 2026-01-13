Matchs
Programme du soir | Le Thunder et les Spurs s’affrontent à nouveau

Pour la quatrième fois en un mois, le Thunder et les Spurs s’affrontent (02h00, beIN Sports 1). Shai Gilgeous-Alexander et sa bande vont-ils finir par l’emporter ?

À 01h30, le Heat reçoit les Suns alors que les Rockets vont tenter d’arrêter leur série de défaites face aux Bulls (02h00) pendant que les Wolves feront sans Rudy Gobert, suspendu, pour leur déplacement à Milwaukee (02h00).

Les Hawks vont tenter de décrocher un quatrième succès consécutif face aux Lakers (04h30) alors que la soirée se termine à San Francisco, où les Warriors retrouvent les Blazers (05h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h30 | Miami – Phoenix
02h00 | Houston – Chicago
02h00 | Milwaukee – Minnesota
02h00 | New Orleans – Denver
02h00 | Oklahoma City – San Antonio (beIN Sports 1)
04h30 | LA Lakers – Atlanta
05h00 | Golden State – Portland (beIN Sports 1)

