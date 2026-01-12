Matchs
Programme du soir | Retour aux sources pour LeBron James

Publié le 12/01/2026 à 20:56

À 04h00, sur beIN Sports 1, les Lakers rendent visite aux Kings, là où LeBron James a joué son premier match en carrière.

Avant ça, les Cavaliers reçoivent le Jazz (01h00) alors que les Pacers vont tenter d’enchaîner un troisième succès de suite face aux Celtics (01h00, beIN Sports 1).

C’est déjà l’heure de la revanche entre les Raptors et les Sixers (01h30) quand les Clippers vont tenter de poursuivre leur remontée dans la conférence Ouest lors de la réception des Hornets (04h30).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Utah
01h30 | Indiana – Boston (beIN Sports 1)
01h30 | Toronto – Philadelphie
02h30 | Dallas – Brooklyn
04h00 | Sacramento – LA Lakers (beIN Sports 1)
04h30 | LA Clippers – Charlotte

