Programme du soir | Retour aux sources pour LeBron James

Avant ça, les Cavaliers reçoivent le Jazz (01h00) alors que les Pacers vont tenter d’enchaîner un troisième succès de suite face aux Celtics (01h00, beIN Sports 1).

C’est déjà l’heure de la revanche entre les Raptors et les Sixers (01h30) quand les Clippers vont tenter de poursuivre leur remontée dans la conférence Ouest lors de la réception des Hornets (04h30).

Programme complet

01h00 | Cleveland – Utah

01h30 | Indiana – Boston (beIN Sports 1)

01h30 | Toronto – Philadelphie

02h30 | Dallas – Brooklyn

04h00 | Sacramento – LA Lakers (beIN Sports 1)

04h30 | LA Clippers – Charlotte