Interview Zaccharie Risacher : « Très reconnaissant d’avoir pu croiser la route de Trae Young »

Les espoirs des Hawks et de Zaccharie Risacher avant la saison étaient élevés. Les arrivées de Nickeil Alexander-Walker et de Kristaps Porzingis, l’éclosion de Jalen Johnson et la présence de Trae Young devaient propulser les Hawks dans la course au Top 6 à l’Est. Et après une bonne fin de saison et une sélection dans la seconde All-Rookie Team, le Français devait confirmer et continuer sa progression.

Mais que ce soit sur le plan collectif ou le plan individuel, la première partie de saison a été mouvementée. Les blessures n’ont pas épargné les Hawks et Zaccharie Risacher a eu du mal à trouver son rythme. Le Français stagne, les Hawks aussi, mais le transfert de Trae Young doit insuffler un regain d’énergie dans le vestiaire d’Atlanta.

Zaccharie, vous avez manqué un deuxième match de suite avec une blessure au genou. Comment allez-vous ?

Ça va mieux, je fais beaucoup beaucoup de soins et j’essaie de faire en sorte de revenir au plus vite.

Votre blessure est désignée comme une inflammation du genou gauche, qu’est-ce que ça veut dire exactement ?

C’est une contusion au genou. C’est une inflammation entre le tendon et l’os, il me semble. Rien de grave, j’ai juste pris un coup et le but, c’est de faire redescendre l’inflammation le plus vite possible pour que je puisse revenir rapidement.

« À partir du moment où c’est sorti un peu sur les réseaux, on s’y attendait »

Pensez-vous pouvoir jouer mardi contre les Lakers ?

J’espère, c’est évidemment l’objectif. Je vais voir en fonction avec le staff médical comment c’est possible d’envisager un retour rapidement.

La grande nouvelle pour vous, c’est le transfert de Trae Young. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de lui. Vous attendiez-vous que ça arrive aussi vite ?

À partir du moment où c’est sorti un peu sur les réseaux, on s’y attendait. Mais non, ça reste spécial, ça reste quelque chose qui est toujours surprenant. Même l’année dernière, j’ai le souvenir, avant la trade deadline, il y avait beaucoup d’agitation et beaucoup de rumeurs. C’est vrai que c’est assez perturbant. Mais l’objectif, c’est de juste passer à autre chose. Et de rester concentrés parce que la saison ne s’arrête pas. Donc là on essaie de faire au mieux pour intégrer les nouveaux gars et construire un collectif.

Est-ce que c’est encore plus dur de le faire quand c’est quelqu’un comme Trae, le franchise player ? Il vous a accueilli avec les bras grands ouverts quand vous êtes arrivé. Qu’est-ce que vous garderez de votre collaboration avec lui ?

Franchement, que du positif. Très reconnaissant d’avoir pu croiser sa route. Comme tu l’as dit, il m’a accueilli les bras ouverts. J’ai adoré être autour de lui en tant que personne. Mais aussi, évidemment, sur le terrain. J’ai adoré recevoir ses passes. J’ai adoré pouvoir jouer avec lui, tout simplement. Évidemment sa qualité première est de pouvoir bien faire jouer l’équipe, les autres, et rendre les gens autour de lui meilleurs. C’était un vrai plaisir d’avoir pu jouer avec lui. Et en dehors du terrain aussi, c’était mon gars. C’était une bonne expérience du début jusqu’à la fin.

Vous récupérez CJ McCollum et Corey Kispert. CJ McCollum a fait un bon premier match ce soir. Qu’est-ce qu’il peut vous apporter sur la durée ?

Pas mal de choses. C’est un joueur assez complet. Avec beaucoup d’expérience aussi dans la ligue donc ça va être super intéressant de pouvoir évoluer à ses côtés. Je pense qu’il a des vraies qualités à apporter à cette équipe, on l’a déjà vu ce soir alors qu’il est arrivé il y a 24 heures. J’ai hâte de pouvoir revenir pour pouvoir jouer avec lui.

D’un point de vue personnel, quel bilan tirez-vous de votre première partie de saison ?

Pour l’instant, je dirais qu’on trouve notre rythme en ce moment. J’ai envie de donner de ma personne et de faire au mieux pour qu’on puisse continuer sur cette dynamique. Dans l’ensemble, je suis très excité pour cette deuxième partie de saison qui va s’enchaîner. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec toutes ces histoires de transferts, ça rajoute d’autres éléments auxquels il va falloir s’adapter, et puis aussi évoluer pour construire notre collectif. Ça va être génial.

Vous avez quasiment exactement les mêmes stats que l’année dernière. Beaucoup de gens s’attendaient à ce que vous franchissiez un nouveau palier dans votre deuxième saison. Quin Snyder nous disait qu’il aime vous voir avec une mentalité agressive dans tout ce que vous faites. Selon vous, pourquoi n’avez-vous pas encore réussi à passer ce palier ?

Je pense qu’il a raison. Je sais qu’on attend de moi que je sois agressif, que ce soit sur la défense ou sur les rebonds en particulier. J’essaie de faire en sorte de répondre aux attentes du coach. Je pense que ce qu’il t’a dit est assez logique. Comme je dis souvent, quand on a besoin de moi pour faire telle ou telle chose, tant que ça fait évoluer l’équipe et que ça nous fait progresser, je suis prêt à le faire à 100% si c’est ce qu’il faut faire pour gagner plus de matchs. C’est important pour moi d’être à l’écoute de ce qu’on attend de moi et d’essayer de le faire au maximum, le mieux possible.

« Les espaces ne sont pas les mêmes. Ce qu’on me demande aussi était un peu différent par rapport à l’année dernière »

Vous avez récupéré Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker cet été, Trae Young a souvent été indisponible, Jalen Johnson a confirmé son explosion, ça fait beaucoup de changement par rapport à l’année dernière. Est-ce que c’était plus difficile de trouver votre rythme, de trouver vos repères au sein d’un système différent de celui de l’année dernière ?

C’est possible, oui. Il y a eu un temps d’adaptation peut-être un peu plus long que j’espérais. C’est pas forcément négatif, au contraire. Ça fait partie du jeu. Mais c’est vrai qu’avec l’arrivée de nouveaux joueurs, Trae qui s’est blessé… Il faut s’adapter aux circonstances. Les espaces ne sont pas les mêmes. Ce qu’on me demande aussi était un peu différent par rapport à l’année dernière. Tout ça fait qu’il faut s’adapter et faire aux mieux.

Collectivement, vous aviez bien commencé la saison avant de piquer du nez. Est-ce bénéfique pour vous d’avoir fait ce transfert maintenant pour vous donner plus de temps pour trouver votre rythme de croisière avec les nouveaux venus ?

Je pense qu’on peut le voir comme ça. On peut le tourner à notre avantage, entre guillemets. Comme je disais, c’est toujours spécial, les trades. Les joueurs qui partent, les nouveaux joueurs qui arrivent. On est des professionnels. Les joueurs qui arrivent, ils sont pros aussi. Pour les 24 heures passées avec eux, ça se voit qu’ils savent ce qu’ils font. Ils sont engagés pour l’équipe. C’est cool à voir. En tant que joueurs qui sommes là depuis le début de la saison, c’est aussi à nous de les intégrer. De faire en sorte que tout se passe bien. Mais, franchement, même si on l’a vu ce soir, on a un groupe de gars super enthousiastes. Des super joueurs dans l’ensemble. Je pense que ça va bien se passer.

Est-ce que c’est plus facile d’incorporer des joueurs comme ça quand vous êtes sur un road trip tous ensemble plutôt que d’être chacun chez soi à domicile ?

C’est possible, c’est possible. Je n’ai pas encore assez d’expérience pour le dire. Mais c’est vrai que le fait qu’on voyage, avec les entraînements, les hôtels, on est plus souvent ensemble donc c’est sûrement une bonne chose. Après, je pense que ça va être cool aussi pour eux de pouvoir rentrer à Atlanta, voir nos installations…

Propos recueillis à San Francisco.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24:34 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 36 24:38 46.2 35.8 64.2 0.9 2.4 3.3 1.4 2.2 0.9 0.9 0.5 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.