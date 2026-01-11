Matchs
Programme du soir | Orlando – New Orleans et Memphis – Brooklyn en « prime time »

Deux matchs en « prime time » européen : à 21h00, le Magic accueille les Pelicans (beIN Sports 3) alors que les Grizzlies défient les Nets à partir de 21h30.

Dans la nuit, les Blazers vont tenter de poursuivre leur bonne série actuelle face aux Knicks (00h00, beIN Sports 3) tandis que Rudy Gobert et les Wolves défient les Spurs de Victor Wembanyama à 01h00.

À 02h00, les Bucks sont à Denver tandis que les Warriors accueillent les Hawks à partir de 02h30.

Programme complet

21h00 | Orlando – New Orleans (beIN Sports 3)
21h30 | Memphis – Brooklyn
00h00 | Toronto – Philadelphie
00h00 | Portland – New York (beIN Sports 3)
01h00 | Minnesota – San Antonio
01h00 | Oklahoma City – Miami
02h00 | Denver – Milwaukee
02h00 | Phoenix – Washington
02h30 | Golden State – Atlanta
03h00 | Sacramento – Houston

