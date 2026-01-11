Programme du soir | Orlando – New Orleans et Memphis – Brooklyn en « prime time »

Dans la nuit, les Blazers vont tenter de poursuivre leur bonne série actuelle face aux Knicks (00h00, beIN Sports 3) tandis que Rudy Gobert et les Wolves défient les Spurs de Victor Wembanyama à 01h00.

À 02h00, les Bucks sont à Denver tandis que les Warriors accueillent les Hawks à partir de 02h30.

Programme complet

21h00 | Orlando – New Orleans (beIN Sports 3)

21h30 | Memphis – Brooklyn

00h00 | Toronto – Philadelphie

00h00 | Portland – New York (beIN Sports 3)

01h00 | Minnesota – San Antonio

01h00 | Oklahoma City – Miami

02h00 | Denver – Milwaukee

02h00 | Phoenix – Washington

02h30 | Golden State – Atlanta

03h00 | Sacramento – Houston