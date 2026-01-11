Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert

Matchs
Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce dimanche, les Spurs enchaînent à Minnesota.

Victor Wembanyama et Rudy GobertL’occasion d’un duel franco-français dans la raquette, avec Victor Wembanyama aux prises avec Rudy Gobert !

– Rudy Gobert marque 10 points et prend 12 rebonds ou +. Cote : 2.30

– Rudy Gobert et Victor Wembanyama prennent 10 rebonds ou + chacun. Cote : 2.50

