Les Knicks attendent le retour de Josh Hart avec impatience

On mesure parfois l’importance d’un joueur… quand il est absent. À New York, la blessure de Josh Hart a ainsi agi comme un révélateur : sans lui, les Knicks ont perdu une partie de leurs forces et de leur alchimie collective.

Bonne nouvelle : Josh Hart pourrait faire son retour, après huit matchs manqués, face à Portland, et alors que les Knicks traversent une séquence compliquée, son retour a des allures de pansement.

Un moteur d’énergie… et un point d’ancrage

Dans un effectif pourtant riche en profils intenses, Josh Hart occupe une place à part. « C’est le cœur et l’âme de l’équipe en termes d’énergie. Moi aussi j’apporte beaucoup d’énergie, on a beaucoup de gars qui le font. Mais lui le fait depuis si longtemps, et on a tous pu s’appuyer sur lui comme le centre de ça » résume Miles McBride.

À 30 ans, Josh Hart avait pourtant commencé la saison en sortie de banc, diminué par l’annulaire de sa main forte. Mais comme d’habitude, il a montré pourquoi il était indispensable, retrouvant rapidement le cinq majeur.

Mike Brown le décrit comme un « Glue Guy » au sens le plus noble : « C’est un connecteur. Un liant. Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire avec lui, des deux côtés du terrain, des choses qu’il apporte à l’équipe. »

Josh Hart ne se contente ainsi pas de défendre, prendre des rebonds et courir : il simplifie les lectures, sécurise des possessions, relie les lignes, et offre une solution de montée de balle qui soulage Jalen Brunson.

Une absence plus gênante que prévu

Quand Josh Hart s’est tordu la cheville droite à Noël, on pensait que New York saurait plutôt bien encaisser. Après tout, l’équipe avait déjà su survivre à d’autres trous d’air, comme l’absence de neuf matches d’OG Anunoby. Mais sans le couteau-suisse, la réalité fut brutale : 3–5, et surtout cinq défaites sur les six derniers matches.

Mike Brown refuse évidemment d’en faire l’unique explication. « On peut se demander : est-ce que ce sont les adversaires ? Est-ce que c’est le moment de l’année ? Je ne sais pas » réplique le coach, mais il sait que réintégrer Josh Hart, c’est retrouver une pièce clé du puzzle, sans attendre un ajustement tactique complexe.

Karl-Anthony Towns a, lui aussi, insisté sur la difficulté de traverser cette période alors qu’il tente encore de s’adapter aux changements opérés par Mike Brown : « Je veux dire, c’est dur quand il te manque une grosse partie de ton équipe dans un nouveau système, une nouvelle attaque, une nouvelle philosophie, un nouveau schéma. »

Moins de décalages générés dans les défenses adverses ?

L’un des symptômes les plus visibles, c’est l’installation de l’attaque. En temps normal, Josh Hart participe souvent à la montée de la balle, particulièrement après rebond défensif, pour mettre la défense adverse sous pression.

« On a besoin du retour de [Hart] mais je pense qu’on a des créateurs secondaires [en plus de moi]. On les a dans notre équipe. Et vous pouvez penser différemment, mais c’est comme ça que je le ressens » répond Jalen Brunson.

Mike Brown, lui, pointe plutôt du doigt le fait que les Knicks vont moins dans la raquette, et ressortent donc mécaniquement moins le ballon après avoir généré des aides. « Nos touches globales dans la raquette sont en baisse et nos drive-and-kick sont en baisse. Une partie de ça vient du fait qu’on ne fait pas circuler la balle comme on le faisait, mais Josh, encore une fois, c’est un autre porteur du ballon qui attaque très bien le cercle. Il prend des décisions rapides, il va au cercle, et si tu joues au chat et à la souris, il va clairement finir. Si tu viens sur lui, il est excellent pour ressortir la balle. Ne pas l’avoir, c’est dur quand ça nous impacte tous » conclut le coach.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 28 30:19 49.8 38.9 83.7 1.8 6.3 8.0 5.1 2.5 1.4 2.1 0.3 12.3

