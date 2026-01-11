Jarace Walker s’est arraché face au Heat

Les journalistes n’ont pas eu besoin de le lancer sur le sujet. « J’ai vraiment envie de parler de Walker », lâche Rick Carlisle à la sortie de la large victoire des Pacers face au Heat. Un deuxième succès de suite marqué par un ajustement dans son cinq : exit Jay Huff, et bonjour Jarace Walker, qui n’avait plus été titulaire depuis début décembre.

Le joueur de 22 ans, qui peine encore à trouver de la régularité dans ses performances, n’a pas manqué l’occasion de se montrer. En 30 minutes, il a cumulé 13 points (4/8 aux tirs dont 3/5 de loin), 9 rebonds et 4 passes. Pour un impact favorable de +31 lorsqu’il était en jeu.

« Ooh, okay, okay, okay ! », s’enthousiasme Pascal Siakam quand on lui rapporte cette stat. « J’ai trouvé qu’il s’était défoncé en défense, il était vraiment impliqué, il a pris des rebonds, et il a pris les tirs ouverts. C’est aussi simple que ça. Je n’ai pas eu l’impression qu’il forçait quoi que ce soit. On ne sentait pas de pression. […] En général, le jeu te récompense quand tu fais ça. C’est costaud. Il a assuré », lâche-t-il.

Leur coach, qui a voulu adopter un cinq de plus petite taille pour s’adapter au Heat, avec un Kel’el Ware sorti du banc et non plus aux côtés de Bam Adebayo dans la raquette, a également été séduit.

Pascal Siakam se souvient de ses débuts à lui

« Quand on regarde l’ensemble de son œuvre, je trouve que c’est l’un de ses meilleurs matchs ici. Défensivement, il a été solide comme un roc. À deux ou trois reprises, il s’est retrouvé dans des positions où il a été infranchissable. Ils n’arrivaient pas à le passer. Ensuite, il a joué le ballon et a provoqué une perte de balle pour nous. Et puis, il y a eu cette réussite aux tirs dans les moments clés pour accompagner tout ça, ainsi qu’un bon travail au rebond. Il a vraiment été phénoménal », qualifie Rick Carlisle.

Autant de compliments qui devraient permettre au 8e choix de la Draft 2023 de faire le plein de confiance pour la suite. Ces dernières semaines, il a alterné entre les sorties à 10 points ou plus et les matchs anecdotiques. Avec près de 9 points et 4 rebonds de moyenne sur la saison, il affiche bien ses meilleures moyennes en carrière.

Mais au regard de son statut à la Draft, les attentes sont plus élevées. Cette situation fait penser à Pascal Siakam (27e choix en 2016) à ses premières années dans la Grande Ligue. Avant de devenir MIP et All-Star avec les Raptors, « ça n’avait rien d’incroyable », décrit-il.

« Mais je pense qu’il faut s’en tenir au travail et faire abstraction du bruit. Je ne sais pas ce que ça fait d’être à sa place, mais je sais que quand on reste concentré sur le jeu, sur les bonnes choses, et qu’on a le cœur pur, qu’on se focalise uniquement sur ça, […] les choses finissent par tourner en votre faveur. Donc je veux continuer à l’encourager. Je connais ces hauts et ces bas, ce qu’on ressent dans cette situation, où on enchaîne un bon match, un mauvais match, un bon match. Il faut tout évacuer », préconise le Camerounais.

Jarace Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 IND 33 10:18 40.9 40.0 88.9 0.4 1.5 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6 2024-25 IND 75 15:50 47.2 40.5 66.7 0.3 2.7 3.1 1.5 1.5 0.7 1.0 0.3 6.1 2025-26 IND 38 22:57 35.9 33.3 79.7 0.4 3.8 4.2 1.8 1.5 0.6 1.6 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.