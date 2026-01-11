Le MVP de la nuit | Andrew Nembhard ne gâche rien !

Absent de la victoire face aux Hornets à cause de son dos, Andrew Nembhard était très incertain avant la rencontre face au Heat. Finalement, il a reçu le feu vert du staff médical, et il n’a pas donné l’impression de souffrir du dos… Pour preuve, le meneur des Pacers signe son meilleur match de la saison avec 29 points, 6 rebonds, 9 passes et aucune balle perdue !

“En termes de ratio passes/pertes de balle, je dirais surtout que le ballon circule bien. Nos mouvements avec et sans ballon sont bons, on arrive dans les bons spots. Et moi, je fais un peu plus attention, on va dire. J’aime bien ça, parce que je pense que je perdais un peu trop de ballons auparavant” confie-t-il à propos de ses neuf passes pour zéro ballon perdu.

Aligné avec TJ McConnell dans un cinq très petit, Nembhard a démarré fort avec 10 points dans le premier quart-temps, inscrivant sept des 16 premiers points des Pacers, et il a continué à planter des tirs importants chaque fois que son équipe en avait besoin. Il a aussi marqué 11 points dans le troisième quart-temps décisif, réussissant 4 de ses 5 tirs, dont ses trois tentatives à 3-points. Le tout en défendant bien sur Tyler Herro, et en perdant aucun ballon.

“Il signe des matchs vraiment spectaculaires ces derniers temps : davantage de points, davantage de passes. Et quand son efficacité est telle que ce soir, il fait partie des meilleurs, tout simplement” s’enflamme Rick Carlisle. “Il a été exceptionnel. Son adresse, sa défense — qu’on a presque tendance à considérer comme acquise — et sa création de jeu ont été essentielles. Il a mis des tirs à trois points très importants en fin de possession, dont un à plus de 8 mètres. Il les a mis au bon moment.”

Complet en attaque, il a beaucoup varié ses finitions avec quatre lay-ups, quatre tirs primés, ainsi que deux tirs à mi-distance. De quoi perturber le Heat du début à la fin, et surtout prendre du plaisir !

“C’est du basket patient. On est à notre meilleur quand on fait circuler le ballon, que tout le monde touche la balle. C’est équilibré” estime-t-il. “Il faut courir, bouger, avec ou sans ballon, et prendre du plaisir en jouant.”