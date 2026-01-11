Les larmes de Trae Young avant son départ d’Atlanta

Une nouvelle page s’est tournée à Atlanta cette semaine, refermant un chapitre de plus de sept ans avec Trae Young en leader des Hawks. Ces derniers jours ont ainsi permis de mesurer l’héritage laissé par le meneur en Géorgie. S’il n’a pas fait mieux qu’une finale de conférence en 2021, ses records de 3-points marqués (1 295) et passes décisives (4 837) sont là pour un bout de temps dans l’histoire de la franchise.

Au moment de l’officialisation de son trade pour les Wizards, Trae Young avait été aperçu quittant le banc avec un grand sourire, avant même la fin du match face aux Pelicans. Hier, il a révélé à Andscape avoir versé une larme lors de son dernier trajet vers la State Farm Arena, quelques heures avant.

Son dernier souhait a ensuite été de prendre quelques tirs avant le match, là aussi, pour la dernière fois en tant que joueur des Hawks et pour tourner définitivement la page, conclue par son discours d’adieu dans les vestiaires.

« Ça m’a frappé alors que je conduisais vers la salle d’Atlanta », a-t-il confié. « J’avais compris que ça allait arriver ce soir-là ou à un moment donné de la journée, pour en avoir discuté avec mon agent. J’ai littéralement fondu en larmes sur le chemin de la salle, sachant que c’était probablement mon dernier trajet, car les Hawks partaient vers la côte Ouest ensuite. Donc, que ça arrive ce jour-là ou plus tard, ça a été la seule fois où j’ai pleuré durant tout ce processus, lors de mon trajet à la salle. C’est la seule fois où ça a été vraiment émouvant, juste de savoir que c’était la dernière fois que je fais cette route. C’est pour ça que je suis allé à la salle et que j’ai pris quelques tirs. Personne ne s’attendait probablement à ce que je sois là. Je n’avais pas fait l’entraînement du matin. Donc je suis arrivé, et c’était ma façon de dire que c’était fini et que j’étais d’accord avec ça ».

Le bon moment

Non prolongé l’été dernier, Trae Young était revenu motivé en début de saison avant de se rendre à l’évidence.

Non seulement sa blessure au genou après une semaine de compétition a été un coup dur à surmonter, mais la façon dont Atlanta s’est relevé sans lui a été la confirmation qu’il était temps de passer à autre chose.

« Je voulais pouvoir aider les deux parties. Et pour être honnête, je ne voulais même pas exercer mon option (à 48.9 millions de dollars) cet été juste pour le faire, car ça aurait pu laisser Atlanta sans rien. Même si les gens voulaient dire le contraire, je ne voulais même pas parler de ça », a-t-il ajouté. « Je voulais donc donner une chance à la première moitié de la saison. Et comme moi et Kristaps Porzingis nous sommes blessés, cela semblait être le bon moment. Et Jalen Johnson a très bien joué et j’ai toujours essayé de l’aider et de mettre le ballon dans ses mains. J’ai donc pensé que c’était le moment. Et j’ai toujours voulu partir sur une bonne note ».

Il a toutefois fallu se faire à l’idée de partir, ce qui n’a pas été si simple. Puis l’option de Washington, où il allait retrouver Travis Schlenk, celui qui l’avait fait venir à Atlanta sept ans plus tôt, a fait sens.

« J’ai eu des émotions partagées. J’étais enthousiaste, et en même temps c’était triste, parce que lorsque je me suis fait drafter, je n’ai jamais pensé partir ou avoir à le faire. En ayant grandi en Oklahoma, d’où je viens, il faut être loyal. Et donc je voulais rester à Atlanta pour toujours. Et puis, j’ai senti que le fait de retrouver celui qui m’avait choisi, c’était juste naturel. Pour être honnête, j’avais l’impression que c’était écrit. C’est Travis qui m’a drafté, vous voyez ce que je veux dire ? C’était tout à fait normal. Donc, c’était bien. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.