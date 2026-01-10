Giannis Antetokounmpo a demandé le maillot de LeBron James

Giannis Antetokounmpo et LeBron James ne s’étaient plus affrontés depuis 2022 ! C’est dire si l’affrontement de la nuit dernière était spécial, et outre la victoire, Giannis a ramené le maillot de LeBron dans son sac. Et c’est lui-même qui est à l’origine de l’initiative.

Collectionneur de maillots, l’ailier-fort des Bucks a révélé qu’il l’avait demandé après le buzzer. « On ne sait jamais… », a confié Antetokounmpo. « C’était peut-être notre dernier match l’un contre l’autre et ça compte énormément pour moi. Je pense qu’il est un modèle pour tous les athlètes, pas seulement les basketteurs. Être capable d’être constant pendant 23 ans. D’être disponible. De gagner. De montrer l’exemple. C’est incroyable. Et chaque occasion que j’ai d’être au contact de la grandeur et de rivaliser avec la grandeur, je la saisis toujours. Je ne prends jamais ça pour acquis.”

Bronny donne son maillot à Thanasis !

A ses côtés, son frère Thanasis a demandé celui de… Bronny James, qui n’est pas entré en jeu. Tout comme lui. Un échange familial en quelque sorte.

“J’ai le plus grand respect pour lui, pour sa famille et pour la manière dont il s’est comporté pendant 23 ans” répète Giannis. “Et comme je l’ai dit, les confrontations avec lui me manquent. Je pense qu’il fait ressortir le meilleur de moi en tant que joueur, et c’est clairement quelqu’un que j’admire, sur le terrain comme en dehors.”

Pour sa part, LeBron est toujours motivé à l’idée de défier les meilleurs joueurs, quelle que soit la génération. “À ce stade de ma carrière, c’est toujours génial d’affronter certains des meilleurs. Que ce soit Giannis, Stephen Curry, Kevin Durant, ou Russell Westbrook. Des gars contre qui j’ai joué pendant longtemps ou avec qui j’ai partagé le terrain » conclut-il. “Ces confrontations, c’est quelque chose de spécial. C’est la 13e saison de Giannis, ce qui n’est rien comparé à mon parcours, mais pour tous ceux qui sont arrivés dans la ligue à peu près à la même époque, c’est toujours un honneur et un plaisir de se mesurer les uns aux autres.”