Programme du soir | Cavaliers – Wolves puis Celtics – Spurs en vedette

Dès 19h00, les Wolves se déplacent à Cleveland, puis Victor Wembanyama et les Spurs se testent à Boston.

Les Wolves visent une 5e victoire de suite, et c’est à Cleveland face à des Cavaliers qu’ils ont déjà dominé cette semaine. C’est à 19h00 sur Prime Video.

Puis à 1h30, sur Bein Sports 1, on suivra les Pistons qui accueillent des Clippers qui ont galéré face aux Nets. Surtout on attendra 2h00 pour suivre le choc de la soirée entre les Celtics et les Spurs avec le retour de Luka Kornet à Boston.

Programme complet

19h00 | Cleveland – Minnesota (Prime Video)
01h00 | Indiana – Miami
01h30 | Detroit – LA Clippers (Bein Sports 1)
02h00 | Boston – San Antonio
02h00 | Chicago – Dallas
03h30 | Utah – Charlotte

