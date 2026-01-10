Le MVP de la nuit | Trey Murphy III poursuit son envol

Depuis le début de l’année 2026, Trey Murphy III est en forme et il l’a encore prouvé contre Washington. Dès le début du match, l’ailier intercepte un ballon pour réussir son premier tir primé de la soirée. Quelques minutes plus tard, il est trouvé par Derik Queen pour réussir un deuxième tir de loin.

Trey Murphy III a bien aidé le rookie à obtenir le deuxième triple-double de sa jeune carrière. Sur les 12 passes décisives de Derik Queen, quatre l’ont été pour des tirs de l’ailier.

« C’est un grand qui fait des passes, je suis un gars qui bouge et qui peut tirer », explique Trey Murphy III sur son duo avec Derik Queen. « Quand les défenseurs montent sur moi, je peux lui faire des passes pour qu’il mette ses tirs. S’ils me pressent, je peux partir en backdoor et Derik peut me faire une passe. Il fait de très bonnes passes. C’est simplement du QI basket. »

Cette connexion se montre au début de la deuxième mi-temps lorsque Trey Murphy III dépasse Justin Champagnie pour recevoir une passe de Derik Queen et donner dix longueurs d’avance à New Orleans. Dès lors l’ailier déroule. Entre tirs à 3-points et dans la raquette, les Wizards n’ont pas de solution pour l’arrêter.

Un succès collectif avant tout

Sur un alley-oop envoyé par Jeremiah Fears, Trey Murphy III inscrit son 30e point de la soirée avant le début du quatrième quart-temps.

Un dernier acte où il se contente d’inscrire cinq points de plus pour finir avec 35 unités à 13/24 au tir et 7/16 de loin. L’ailier a également ajouté huit rebonds, délivré quatre passes décisives et intercepté quatre ballons.

« Je suis agressif, les gars arrivent à me trouver et je profite des opportunités qui s’offrent à moi », résume-t-il. « Je ne refuse aucun tir et je continue d’être agressif pour trouver des solutions. »

Cette solide prestation de Trey Murphy s’ajoute aux 31 points de Zion Williamson et aux 14 points, 16 rebonds et 12 passes de Derik Queen. Ensemble, ils ont permis aux Pelicans de mettre fin à leur série de neuf défaites.

« Trey Murphy et Zion Williamson jouent à un très haut niveau », se réjouit l’entraîneur de New Orleans, James Borrego. « Ils se font confiance mutuellement. Ils ont de plus en plus de responsabilités et je leur fais confiance pour réaliser des actions importantes. Quand je vais revoir le match, je vais beaucoup parler de la manière dont nous avons fait circuler le ballon, surtout lors des trois derniers quart-temps. »

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 62 13:56 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NO 79 30:59 48.4 40.6 90.5 0.7 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NO 57 29:39 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 2024-25 NO 53 34:59 45.4 36.1 88.7 0.9 4.2 5.1 3.5 2.1 1.1 1.9 0.7 21.2 2025-26 NO 35 35:34 49.5 38.2 90.8 1.2 4.9 6.1 3.5 2.1 1.5 1.9 0.2 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.