Doug Christie dévoile la feuille de route de Maxime Raynaud

Drafté en 42e position en juin, Maxime Raynaud est l’un des seuls rayons de soleil de la saison des Kings. Après leur septième défaite de suite cette nuit à Golden State, Sacramento est avant-dernier de la conférence Ouest avec 8 victoires et 30 défaites.

Le pivot français, qui a joué 30 matchs et en a débuté 16, tourne à 10,5 points et 6,4 rebonds par match. Lors de ses seize titularisations, il a dépassé la barre des dix points à onze reprises et celle des dix rebonds six fois. Raynaud, qui devrait être présent à Los Angeles pour le Rising Stars Challenge, a l’air beaucoup plus mûr que son jeune âge ne le laisse penser.

« Depuis qu’il est dans la rotation, il continue à nous impressionner par son calme et sa façon de lire le jeu », nous disait Doug Christie avant le match contre les Warriors. « Max n’est pas une menace verticale sur pick-and-rolls, mais quand il reçoit la balle à 3 ou 4 mètres du panier, il a la capacité de terminer l’action avec un tir à mi-distance ou en finissant au cercle. Il peut également lire le jeu et prendre les bonnes décisions, trouver la passe à faire quand il est dans la raquette. »

Avant tout, Christie souhaite que le Français se concentre sur les fondamentaux. « Je veux qu’il continue d’être physique, je veux qu’il continue de se focaliser sur le rebond », nous dit-il. « Et puis, il ne faut pas oublier qu’il est jeune. Donc on doit le laisser jouer, le laisser faire des erreurs. On apprend également à le connaître. On ne savait pas, avant de le drafter qu’il avait un petit floater aussi constant. »

Une très grosse marge de progression

L’entraîneur des Kings alterne entre admiration pour son joueur, mais également bienveillance et reconnaissance du contexte dans lequel il se trouve. Être un pivot rookie en NBA demande beaucoup d’apprentissage et, avec Sacramento dans les bas-fonds de la conférence Ouest et Domantas Sabonis toujours indisponible, ils peuvent se permettre de lui donner du temps de jeu tout en se focalisant sur d’autres fondamentaux de sa carrière.

« Pour lui, sa progression viendra des situations qui seront nouvelles. Emmagasiner de l’expérience. À ce moment de la saison, la plupart des rookies font face à un mur, donc on s’assure qu’il continue de prendre soin de son corps, de faire de la musculation, etc. Même si ce n’est pas quelque chose de sexy, c’est quelque chose de déterminant, et c’est dur de le faire comprendre aux rookies avant qu’ils se frottent à une physicalité dont ils n’ont pas l’habitude », nous expliquait Christie. « On aimerait aussi qu’il soit plus à l’aise sur les main-à-la-main, mais encore une fois, en tant que rookie, tout est une question d’expérience. On l’évalue, on prend des notes et on travaille avec lui pour l’aider à se développer. La liste des choses sur lesquelles il doit progresser est longue, mais on doit aussi prendre en considération le type de joueur qu’il est, sa personnalité, et marier ces deux aspects. »

Comment construire sur ces fondations ?

Sur les seize derniers matchs, Maxime Raynaud tourne en moyenne à 30 minutes de jeu. S’il prend de l’expérience, les équipes adverses apprennent aussi à le connaître. Le pivot est désormais sur le scouting report des autres équipes, et Doug Christie voit la deuxième partie de saison du Français comme un test pour franchir un palier.

« L’étape suivante, c’est de se demander comment il peut construire sur cette fondation. Comment peut-il tirer profit de ses points forts ? Comment l’aider à développer son arsenal offensif pour qu’il puisse contrecarrer la défense quand elle va fermer son premier move », détaille-t-il. « On travaille dur avec lui sur ses appuis, son tempo, sa physicalité, comprendre les angles quand il pose des écrans et savoir sur qui il pose l’écran. Est-ce qu’on veut forcer le défenseur à passer au-dessus ou en dessous ? Ce genre de détails. »

Une chose est sure, Raynaud ne cesse de progresser et c’est ce que retient son coach : « Quand vous regardez les vidéos du début de saison et celles des derniers matchs, vous voyez qu’il a déjà beaucoup progressé ! »

Propos recueillis à San Francisco.