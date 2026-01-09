Matchs
Programme du soir | Les Rockets vont-ils prendre leur revanche face aux Blazers ?

Battus d’un dixième par Deni Avdija et les Blazers, les Rockets de Kevin Durant ont déjà l’opportunité de prendre leur revanche. À partir de 04h00 !

L’affiche de la nuit est à Los Angeles où les Lakers de Luka Doncic accueillent les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Diffusé sur beIN Sports 1, à partir de 04h30, ce duel a un petit parfum de revanche côté Milwaukee : lors de leur première confrontation de la saison, les Lakers avaient largement dominé les Bucks.

Mais la soirée démarre fort à 01h00 avec trois matchs : Celtics – Raptors, Magic – Sixers et Wizards – Pelicans, puis les Clippers se déplacent à Brooklyn (01h30). À 03h00, double créneau avec Nuggets – Hawks et Suns – Knicks, avant deux affiches de l’Ouest à 04h00 : Warriors – Kings et Blazers – Rockets. Là aussi avec un goût de revanche.

Programme complet

01h00 | Boston – Toronto
01h00 | Orlando – Philadelphie
01h00 | Washington – New Orleans
01h30 | Brooklyn – LA Clippers
02h00 | Memphis – Oklahoma City
03h00 | Denver – Atlanta
03h00 | Phoenix – New York
04h00 | Golden State – Sacramento
04h00 | Portland – Houston
04h30 | LA Lakers – Milwaukee (beIN Sports 1)

Par la rédaction
