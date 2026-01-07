À 01h00, les Celtics reçoivent des Nuggets toujours très affaiblis (beIN Sports 1) alors que les Knicks vont tenter de se relancer face aux Clippers (01h30) et que le Thunder veut aussi rebondir face au Jazz (02h00).

Même chose pour les Warriors, qui font de leur côté face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo (04h00).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Toronto

01h00 | Detroit – Chicago

01h00 | Philadelphie – Washington

01h00 | Boston – Denver (beIN Sports 1)

01h30 | Atlanta – New Orleans

01h30 | Brooklyn – Orlando

01h30 | New York – LA Clippers

02h00 | Memphis – Phoenix

02h00 | Oklahoma City – Utah

03h30 | San Antonio – LA Lakers (beIN Sports 1)

04h00 | Golden State – Milwaukee

04h00 | Portland – Houston