Programme du soir | Les Lakers vont-ils doubler les Spurs ?

En cas de nouvelle défaite, les Spurs de Victor Wembanyama perdraient leur deuxième place de l’Ouest, au profit de leurs adversaires du soir, les Lakers (03h30, beIN Sports 1).

À 01h00, les Celtics reçoivent des Nuggets toujours très affaiblis (beIN Sports 1) alors que les Knicks vont tenter de se relancer face aux Clippers (01h30) et que le Thunder veut aussi rebondir face au Jazz (02h00).

Même chose pour les Warriors, qui font de leur côté face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo (04h00).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Toronto
01h00 | Detroit – Chicago
01h00 | Philadelphie – Washington
01h00 | Boston – Denver (beIN Sports 1)
01h30 | Atlanta – New Orleans
01h30 | Brooklyn – Orlando
01h30 | New York – LA Clippers
02h00 | Memphis – Phoenix
02h00 | Oklahoma City – Utah
03h30 | San Antonio – LA Lakers (beIN Sports 1)
04h00 | Golden State – Milwaukee
04h00 | Portland – Houston

