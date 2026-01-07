Et face à une équipe de Chicago minée par les blessures et qui joue très vite, Cade Cunningham a tout ce qui lui faut pour briller. Et noircir la feuille de stats…

– Cade Cunningham réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.05

– Cade Cunningham marque 25 points ou + et réussit 10 passes ou +. Cote : 2.20

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.